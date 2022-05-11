【著數優惠】將軍澳中心1折瘋狂購物　優惠價$298搶購Glycel鑽白煥肌重生療程

▲ 由5月14日起至7月10日期間，將軍澳中心將舉辦「初夏感謝祭」，結集高達170個折扣優惠，大送近$35,000回贈，部分產品更低至1折發售。(圖片由商場提供)

炎炎夏日，不想跟陽光玩遊戲，走入商場歎冷氣最舒服。將軍澳中心由5月14日至7月10日期間，將舉辦「初夏感謝祭」，集結170個折扣優惠，大送近$35,000回贈，部分產品更低至1折發售，另又有快閃消費賞的回贈、3大福袋大放送、消費滿指定金額就送2大商場電子贈券等。

1折瘋搶 $3,640精選禮遇

今次感謝祭集合包括Adidas、豐澤、周大福、Glycel，提供逾170個超人氣品牌折扣優惠。可以低至1折獨家優惠價狂搶原價高達$3,640的精選禮遇，如Glycel鑽白煥肌重生療程（優惠價$298）、KeysToYoung PICO皮秒掃斑嫩膚療程（1折價$280）、CASABLANCA Casa-V舒適羊毛枕（1折價$79.9）、CRYSTALE BY時尚天然水晶白水晶手鏈（1折價$118.5）、The Point - Pizza & Pasta棒棒雞（1折價$8.8）等，以及全場最平的$2 Mee...lemongrass咖央鮮油多士。

▲ 人氣品牌提供逾170個折扣優惠，可能1折瘋搶近$3,640精選禮遇。(圖片由商場提供)

The Point會員$1換購賞

The Point會員在5月30日下午約1時起，透過The Point手機應用程式可以$1超低價搶走價值$4,500的心水產品。當中有人氣潮物GoPro、Apple Watch Series 7、Apple iPad、Nintendo Switch 遊戲主機、AirPods Pro；煮婦力捧的BRUNO電陶爐炆煮鍋；OL們愛錫自己必換的Maxcare V面貼、電子拔罐器、按摩暖墊；熱愛動態攝影的話則絕不可錯過GoPro Hero10運動相機。

3大福袋大放送

在6月13日至7月10日期間，只要消費滿指定金額即可帶走3大福袋，包括為露營愛好者而設的「生活福袋」，無論是露營煮食4合1炊具組合，抑或是摺疊露營椅都非常實用；愛美一族必搶「美容福袋」，當中有Ingrid Millet全效滋養修復面膜。另有首次為自駕車主增設兩款「車主福袋」，內含加德士StarCash $200油卡或手持汽車吸塵器，再送高達$300贈券及2小時免費泊車，絕對是車主恩物。

▲ 首度為自駕車主兩款「車主福袋」，其中一款內含手持汽車吸塵器，再送高達$300贈券及2小時免費泊車。(圖片由商場提供)

一連3周末 快閃消費賞

初夏感謝祭期間，一連3個星期六、日（5月14-15、21-22、28-29日），在將軍澳中心消費滿$200起可獲得獎賞，門檻極低，輕鬆達標。滿$200送$20，滿$400送$40，滿$600送$60，輕鬆賺取10%回贈，多買多賞。另外由5月14日至5月29日，將軍澳中心聯同東港城推出「消費著數賞」，於將軍澳中心消費滿指定金額，即可同時獲得2大商場電子贈券，總值高達$4,300，兼同時賺取積分，方便繼續瘋狂血拼。

消費著數賞

日期︰5月14日至5月29日

著數1：累積消費滿$20,000，可換領$1,000將軍澳中心電子贈券及$400東港城電子贈券，總值$1,400（名額50個）

著數2：累積消費滿$40,000，即可換領$2,000將軍澳中心電子贈券及$900東港城電子贈券，總值$2,900（名額50個）

快閃消費賞

日期︰5月14-15、21-22、28-29日

獎賞1：即日單一消費滿$200，即可換領$20餐飲電子贈券（每日名額200個）

獎賞2：即日單一消費滿$400，即可換領$40餐飲電子贈券（每日名額200個）

獎賞3：即日消費（最多2組滿$100單據）滿$600，即可換領$60餐飲電子贈券（每日名額200個）

記者︰劉妙賢