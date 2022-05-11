【疫苗通行證】「安心出行」錯誤刪除針卡二維碼　資科辦籲更新程式

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政府資科辦今日（11日）表示，「安心出行」流動應用程式3.2.4版本因服務承辦商出現技術錯誤，導致部分Google及華為用戶在更新程式後其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除，已在Google Play及華為AppGallery平台推出3.2.5更新版本以修正問題。

資科辦解釋，「安心出行」的Google或華為用戶若於昨日相關時段手動或自動更新其「安心出行」程式至3.2.4版本，會因為有關技術錯誤導致已儲存在程式內的電子針卡、「醫學豁免證明書」二維碼、「康復二維碼」等被刪除。呼籲市民檢查儲存在「安心出行」內的「疫苗通行證」，如發現電子針卡等被刪除，應盡快到Google Play或華為AppGallery更新「安心出行」至3.2.5修正版本，並重新將「疫苗通行證」儲存至「安心出行」內。

資科辦就事件為市民帶來不便致歉，並已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及加強監察。相關問題並不影響蘋果iOS用戶。

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責任編輯：余思嵐