【遺善最樂】社企發起遺產贈毛孩計劃　捐贈者無私助小動物得溫飽

▲ 社企發起遺產贈毛孩計劃。

本港動物團體多年來致力照顧流浪、遭遺棄或傷病的動物，每年個案數以千計，這些團體每日應付的挑戰已可想而知。近日有機構發起「遺產贈毛孩計劃」，鼓勵大眾在規劃個人身後事的同時，考慮捐贈部份遺產給他們支持的動物慈善機構。

由OneDegree Hong Kong Limited （OneDegree）與本地社企遺善最樂 （ForeverGift.hk）攜手發起「遺產贈毛孩計劃」，將為公眾人士提供免費訂立遺囑服務，每份遺囑均由律師見證及簽署。

OneDegree一直關注本港動物慈善團體，曾多次與不同的非牟利動物慈善團體合作並捐款支持其日常營運，以紓緩其沉重的營運壓力。OneDegree估計是次活動將會送出毛價保寵物保險約保額港幣三百萬元，同時冀望為受惠動物慈善團體籌得約港幣二千萬元。

由即日起至2022年6月30日期間，市民可以於遺善最樂網站登記參加「遺產贈毛孩計劃」，將部份遺產或指定金額捐贈予指定動物機構，OneDegree 會以配對形式為每份成功訂立的遺囑捐出港幣1,000元，全數支持在是次合作之動物團體；包括救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）、愛護動物協會（SPCA）、阿棍屋、非牟利獸醫服務協會和香港兔友協會。 參與「遺產贈毛孩計劃」之人士，更可獲本地人氣插畫家「謝曬皮」設計的限量版感謝狀，以及 OneDegree免費送出的三個月毛價保寵物保險。如欲了解活動詳情，請瀏覽https://www.forevergift.hk/animals，或致電/WhatsApp 5468 3635 。

▲ 捐贈者可獲謝曬皮限量感謝狀。

OneDegree Group共同創辨人郭彥麟表示：「我們在過往兩年期間與多個慈善機構合作，推廣領養不棄養的信息，為合作之團體籌款之餘，更向寵物主人教導為毛孩提供醫療保障的重要性，我們相信為寵物購買保險更是不可或缺，是實踐照顧寵物一生一世的承諾。」

遺善最樂共同創辨人黎曉洋表示：「當初我和父親成立遺善最樂時曾擔心香港人是否接受遺產捐贈的概念。一年後的今天，我們累計的遺贈金額數以億計，受惠的本地慈善機構逾一百間，我們的顧慮亦一掃而空。遺囑不僅是一份法律文件，更是對親友和其他生命的一種祝福。我們與義務律師合作，提供免費訂立遺囑的服務，讓市民可以留下一份『明日之禮』給被遺棄、受傷和流浪的小動物，使他們得到醫療支援、食物、瓦遮頭以及無盡的關懷。」

已透過遺善最樂訂立遺囑的Elaine尹小姐表示：「希望透過我的遺產捐贈，可以令各界關注動物權益、尊重生命、延續動物慈善機構的服務。」另一名遺產捐贈者Milly李小姐亦表示：「除了定期捐贈給動物慈善機構外，我很希望透過這遺產捐贈給機構一點鼓勵，以及讓無數的小動物擁有更幸福的未來。」

記者：Eric