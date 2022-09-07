【好人好事】七旬婆婆歷6次眼角膜移植手術　當上關懷協會主席助同路人

▲ 陳麗嫦雙眼均患有先天性角膜混濁，曾接受多次眼角膜移植手術，認為最重要是保持平常心，要學會安然面對結果，才能活得安樂自在。(曾耀輝攝)

雙眼都患有先天性角膜混濁的陳麗嫦，不經不覺已來到七十多歲，至今經歷了6次眼角膜移植手術，所幸樂天個性加持，對時清晰時模糊的世界已經處之泰然，還當上香港眼角膜關懷協會的主席，幫助同路人，她笑說：「知道別人能夠克服困難，對自己都是一種鼓勵。」

在上世紀五六十年代，小朋友沒那麼矜貴，天生天養。麗嫦笑說即使她先天視力不清，也依舊跟其他人一樣讀書、工作、結婚生仔。她更特別欣賞爸媽的一視同仁，讓她甚少有「帶病之身」的自覺。「不讀書就要工作，家用給少些都不行。」如今回望大半生，麗嫦慶幸並未因視力問題而有大遺憾，至於所謂的不公或歧視？「你不歧視自己，邊有人歧視你，多餘的。」

聲音輔助視力

「初時不知自己有問題，小時候住在新界，可以周街跑，爬山都無問題。」直到入學讀書寫字，麗嫦仍能安然度過一、二年級。「書本上的字好大隻，字又不多。直到三年級課本的字開始變細，抄書都抄錯，黑板又看不清楚，抄不到筆記，就跑出去看，整堂課都在跑來跑去。」此時老師才發覺麗嫦的視力有問題，她亦終於從醫生口中確切知道「先天性角膜混濁」這7個字。

引起先天性角膜混濁的原因尚不明確，這是由於混濁的角膜阻擋光綫進入眼內，視網膜及視覺中樞得不到足夠視覺訊號刺激，以致視野不清。患者的部分或整個黑眼珠發白或發霧，亦有可能出現黑眼珠偏小，看不清黑白眼珠的邊界的情況。

當時麗嫦的視力情況就如超級大近視，她說：「可能眼睛看不清，其他感官變得更敏感。有人來時，雖然只看到大概輪廓，但我可以辨認出聲綫，就猜到是誰。當時過馬路時也是靠耳朵來行動，聽到無車聲就大膽跑過去。」當一己之力難以達成任務時，便要懂得開口求助，如看不清考卷題目時，便拜託旁邊同學細聲讀一次。在同學相助下，麗嫦順利度過小學的日子。

以當時的醫學發展，麗嫦只有移植眼角膜才有希望恢復視力，她在六年級時遇上人生第一次手術。「好記得是在廣華醫院做手術，正常大約一星期就可以出院，我住足一個月都未走得，當揭去紗布後，視力竟然無變。」她只能慶幸當時年紀少，未學會期待，也不懂失望，即使世界依舊朦朧，日子仍要過下去，還不忘定期覆診。

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沒期望沒失望

「見有病友對手術看得很重要，期望好高，當結果不如意時，甚至會講出『不如去死啦』，吃不下又睡不着，想法很負面。」根據麗嫦的豐富手術戰績，她語重心長道：

這情況旁人是安慰不了，老套講句，希望愈大，失望愈大，要保持平常心。始終是手術，最緊要是平安，若能夠再次看得見，就當是獎勵。

麗嫦直到四十多歲時才遇上第二次移植手術，讓她視力大為改善，興奮地迎來不一樣的世界。她強調即使眼角膜移植手術成功，不代表可以恢復百分百視力，而且手術絕非一勞永逸，眼角膜是有神秘的期限。

「入餐廳時看招牌好清楚，但走時發覺看不清。啊！又不行了。眼角膜的養份已經用盡，產生排斥，毫無預兆就會發生。」原來麗嫦移植的眼角膜只有約12年的有效期限，當然凡事總有例外，有些病友手術後的視力亦可幸運地一直保持下去。

在2014年，麗嫦再次接受眼角膜移植手術。「結果都算成功，雖然視力沒有上一次清楚，但有所改善。心情也沒有之前那次的興奮，反而感到平靜。」

經歷多了，她懂得了隨遇而安。

失敗了也不要怨恨，要慢慢放開，對轉變的情況，就坦然些重新學習去應付。

現時她的視力範圍只集中在一米多之內，在兩、三米遠的只剩下輪廓。見她拿起手機，也要極近距離才能辨認出屏幕上的文字。

▲ 協會會員參加烹飪班，一起製作紅豆菠羅包。(圖片由受訪者提供)

關愛互助精神

多年跟眼疾戰爭的經驗，讓麗嫦意識到同路人鼓勵和關心的重要性，也令她加入由病友及照顧者組成的香港眼角膜關懷協會，一個交流治病養生經驗、互相情緒支援的平台，閒時亦會舉辦不同的活動同樂。在十多年前，麗嫦更成為協會的主席。

她說︰「病友間同聲同氣，有病友說『隻眼好痛呀』，我會明白。自己都曾經看不到，又做過幾次手術，大家過來人，知道程序。病友害怕，我就跟他分享自己的經歷，講到他不再害怕。」

就如有位二十多歲的年輕男病友，曾致電麗嫦說想輕生，因他受眼睛長期劇痛的困擾，但每次只要見到醫生又能立刻不藥而癒。麗嫦細問下才發現，男病友的看病經驗不足，不知眼科醫生每次檢查時用的眼淚水均帶有麻醉作用，他在瞬間沒了痛楚後，也沒跟醫生講明狀況，以致未能對症下藥。

又基於眼科醫院規定入院做手術及手術後覆診必須有人陪同，以免病人因看不清而發生意外。麗嫦在眼睛康復後，亦不時當義工陪診：「角膜有問題的病人，看不到立體，我和其他病友也試過將梯級看成平面而跌倒，更有病友試過因而墮海。」

在早前疫情時，病友大都留家避疫，只能透過電話會議來互相問候關心，協會便想到將會友患病的心路歷程寫成故事，備有文字和錄音版本，現時已有10多篇，以勉勵其他病友。

記者︰劉妙賢