【無債一身輕】美大學生畢業禮收驚喜禮物　匿名善長代還清$240萬學貸

▲ 美國一間大學的畢業生獲匿名善長還清學貸。

不少大學生都借用學生貸款來繳付學費，畢業後隨即要「孭債」。美國一間大學的學生卻非常幸運，在畢業禮上收到驚喜大禮，一名匿名善長為全校畢業生還清約30萬美元（約240萬港元）的學貸，令他們投身社會後無債一身輕。

▲ 有畢業生聽到好消息後站起來歡呼。（facebook圖片）

學生得知好消息歡呼跳舞

綜合外媒報道，位於美國德州東部的威利學院（Wiley College）於1873年創立，是一所歷史悠久、由私人資助的四年制非裔大學。學校在本月7日舉行畢業典禮，校長Herman J. Felton在席間向現場約100名學生，宣布一個好消息︰

你們沒有債務，不欠學校一分錢！

從影片可見，畢業生聽到好消息後欣喜若狂，有學生在座位上拍手支持，也有學生興奮得站起來歡呼，甚至有人開心到跳舞。

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最新影片︰

匿名善長為畢業生還學貸

該校2021-22年度畢業生尚欠學貸總額約為30萬美元（約240萬港元），在疫情下學生要償還學貸更為艱難。校長有見及此，一直與捐助者溝通，看能否在經濟上支援學生，以減少他們債務，展開大學畢業後的新生活，結果一名匿名善長願意代他們還清所有學貸。

威利學院一直熱心幫助學生實現「畢業無債務」的理想，不過即使校方將每年學雜費，包括學費、書簿費、宿舍費用等，減至1.75萬美元（約13.7萬港元），但仍有很多學生欠債。

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責任編輯︰王明芳