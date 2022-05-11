【虐兒案】社署去年接獲1,367宗新呈報個案　按年增逾45%

▲ （iSTOCK圖片）

去年庭審5歲女童遭虐殺案，加上保護兒童會轄下幼童院舍「童樂居」被爆職員虐兒，令社會關注兒童權益。社會福利署資料顯示，去年接獲1,367宗新呈報的虐兒個案，按年增加逾4成5。

社署公布新一期保護兒童資料系統統計報告，指去年呈報的新個案按年增加逾45.4%，其中身體傷害或虐待佔43.4%，性侵佔32.8%，疏忽照顧佔20.1%。

按年齡群組分析，有較多受虐兒童是12至14歲，這個組別受到性侵的個案同屬最多。施虐者中最多為兒童的家長，其次是兒童的同學、朋友和陌生人；若根據地區分析，最多虐兒個案在觀塘發生，佔13.2%，其次是元朗和屯門。

社署將事故成因分為4類，有65%個案歸類為與施虐者相關，當中有約一半個案是因為施虐者缺乏育兒技巧，有35%是施虐者有情緒或心理問題，22%與施虐者的婚姻問題相關。

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記者：陳麗娜