【樂壇天后】超越MIRROR成最高廣告額KOL　鄭秀文：身體力行試新嘢

▲ 鄭秀文成高廣告額的KOL。

天后鄭秀文（Sammi）於廣告媒體監察公司統計數據，榮登2022年第一季度香港社交廣告擁有最高廣告額的KOL，而人氣天團MIRROR包括姜濤共四位成員也打入十大。

根據admangohk的統計數據顯示，香港五波疫情對2022年首季社交廣告支出產生巨大的影響。與去年同期相比，Facebook 和 Instagram 的廣告支出走向不同，第一季度兩者的總廣告支出總計9.22億，佔香港整體廣告支出的15%。

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IG在此期間表現良好，化妝品和護膚品是IG產品類別的第一名，增長12%。匯豐銀行在廣告商中排名第一，而Sammi則成為廣告銷量額最高KOL。

成為首席KOL，Sammi回應：「呢個報告嘅結果令我覺得好有趣，原來我作為歌手同演員，都可以同時『兼職』KOL呢個領域，而且絕對係可以做得到㗎喎。」

▲ 榮登2022年第一季度香港社交廣告擁有最高廣告額的KOL，而人氣天團MIRRROR包括姜濤共四位成員也打入十大。

Sammi再稱：「事實上，我本身嘅個性同日常生活中，都非常愛『身體力行』去試不同嘅新產品和新地方，絕對係好奇寶寶。或者我從而家開始，可以『斜棟』埋KOL。我相信我會做得好投入，因為試產品試新嘢然後推介俾人，我本身就好like㗎！」

此外，她日前推出在日本印製粉紅色膠碟《FAITH》，反應熱烈，一度斷貨，唱片公司現火速補貨。