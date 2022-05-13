【若善健談】誰能明白我

某天黃昏，姑娘們正準備放工之際，收到一個不明所以的電話。迷迷糊糊的聲音從話筒的另一端傳來，第一句就沒頭沒腦說:「頂唔順啦! 點好呀? 點解㗎?」 不知情者肯定以為是整蠱電話，還好姑娘們對此情況司空見慣，立即在電腦搜了搜，馬上知道來電者正是姜太。她明顯是神志極不清，電話講不到一半，她就把「生存沒有意義、死可能是最簡單的解決方法……」掛在嘴邊，姑娘花了點唇舌，才成功勸她即時回到診所。



還好姜太步入診所時已是晚上8點，診所內只有她一位病人，要不然，她半人半鬼的模樣，鐵定令其他病患者心裡發毛。披頭散髮、滿身酒氣、邊哭邊笑、衣衫不整，最令人不得不留意的，是她刻意在面上以𠝹刀劃出了五道觸目驚心的傷痕，分佈在左右兩邊面頰及額頭，長而帶著絲絲點點血跡，顯然沒有處理過。



我安撫姜太坐下，一面處理她的傷口，一面聽她滔滔不絕的怨氣:「我過得一點也不好，其實我從來沒有感受過快樂!」但她每次到來，都是面帶笑容， 她解釋這是媽媽的身教。



姜太是媽媽再婚後所生的女兒，爸爸打從心底就很介意媽媽的二次婚姻，但年少時被媽媽的美貌深深吸引，硬要娶她過門。只是，一時意氣持續不了多久，當外貌失去了吸引力，姜太的媽媽就陷入了生活的全武行。爸爸一旦工作上遇上不忿之事，回家便以拳頭發洩在媽媽身上，期間更滲雜不少的惡言惡語。姜太媽媽長久以來都忍受著暴力及冷暴力的對待，不反抗之餘，更在人前稱讚丈夫愛護有加，無形地教育了姜太，凡事只可「有苦自己知」。縱然爸爸以同樣的暴力對待姜太，她也只可心生恐懼，全然不會反抗。最後更發生一件令其難以忘懷的憾事。



就在姜太12歲左右，某晚正熟睡之際，爸爸突然推門進房，毫無預警下強行撕開姜太的衣服，不顧她的抵抗，強姦了她。過後，姜太立即向媽媽求救，媽媽一貫的家醜不外揚的觀念，明知於禮於理都不合，卻仍然默默忍受，只是草草安慰姜太兩句，著她盡快忘記此事。姜太憶述，雖然劣行此後沒再發生，但爸爸總是以色色的眼光看待自己，感覺隨時要再凌辱她一次似的。



待續

撰文: 麥棨諾醫生

精神科專科