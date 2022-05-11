【罪案率】2022年首季整體罪案數字較去年同期減6.2%　兇殺、虐兒等案錄升幅

▲ 2022年首季整體罪案數字較去年同期減6.2%，兇殺、虐兒等案錄升幅。（資料圖片）

警務處今日（10日）公布2022年首季錄得的整體罪案數字是13,866宗，較去年同期的14,779減少913宗，下跌6.2%。暴力罪案亦減少212宗，至1 840宗。2022年首季的整體破案率為29.2%，下跌4.9%。

發言人指，本港整體罪案下跌，主要是由於多項主要罪案均錄得跌幅，包括行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、刑事恐嚇、刑事毀壞、盜竊及嚴重毒品罪行等。然而，兇殺、虐兒、詐騙及勒索則錄得升幅。

2022年首季兇殺案有7宗，增加了3宗，當中5宗涉及家庭或親屬間的暴力，全部案件已被偵破。

行劫案較2021年同期減少2成3，至23宗。其中16宗案件被偵破，破案率7成。爆竊案大幅減少167宗（-49.6%），至170宗，警方共偵破40多宗案件，拘捕60多人，破案率2成9。

性罪行方面，強姦案有10宗，減少了1宗（-9.1%），沒有案件涉及陌生人。非禮案亦下跌1成6至143宗。強姦及非禮案維持高破案率，達百分之百及79%。但分別有4成（4宗）和3成1（45宗）案件涉及16歲以下受害人。

虐兒案件有245宗，上升2成9。涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件分別上升4成3及1成7。詐騙案上升2成9，有5,378宗。當中超過7成與網上騙案有關。升幅主要來自「網上購物騙案」（1,876宗）、「求職騙案」（610宗）、「投資騙案」（549宗）及「電話騙案」（339宗），分別錄得2成8至超過3倍的升幅。「援交騙案」則下跌39宗至270宗，「網上情緣騙案」亦下跌8宗至385宗，但涉及的損失金額均上升3成1至1,430萬元及1.8億元。

勒索案有432宗，比較去年同期增加96宗，上升28.6%。升幅主要來自「裸聊」勒索案件，共348宗，增加了104宗。嚴重毒品案有251宗，跌幅3成2。因干犯刑事罪行而被捕的青少年共448人，減少269人（-37.5%）。

至於《香港國安法》執法情況，截至2022年3月31日，警方共拘捕175人，當中超過110人已被檢控。

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記者：黃穎津