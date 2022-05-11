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【西九故宮館】建築師五度北上取經　盼新館景緻四時變而樂無窮

社會 14:56 2022/05/11

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許李嚴建築師事務所執行董事嚴迅奇（圖右），許李嚴建築師事務所董事解端泰（圖左）。（曾耀輝攝）

西九故宮文化博物館用了約四年半建造，負責建築師嚴迅奇形容設計上有挑戰，為此五度北上故宮博物院取經，「我們不只看建築，還要感受建築，不能抄（故宮）設計，想重現故宮感覺，但表達上會抽象點。」

嚴迅奇解釋，從北京故宮獲取到三大設計靈感，分別是「四時景不同而樂無窮」、歲月洗禮和中軸設計；三大靈感分別重現在外牆、物料和室內設計當中。

「行故宮最大的感受，是同一座建築，四季景致卻截然不同，我希望西九故宮亦能做到。」為令故宮館更具變化，他在外觀上選用米金色的金屬板為主，令不同天氣和時分的光線，照射故宮館上有不同效果。而選用較沉實的米金色而非明亮的金色，亦是希望做到雍容同時自晦的感覺。

「北京故宮另一個特點是他具有歷史，它本身就是文物，但這和現代建築矛盾。」他解釋，現代建築講求「新簇簇」，甚少加入古舊的感覺；為適當加入歲月流逝的元素，設計時正門以上一部分採用了「耐候鋼」，牆身會自行產生近似生鏽的啡色蝕層，突顯古物在內的特色。

最後一點是中軸設計，相比北京故宮的宏大，香港故宮飽受限於土地有限，只能向高發展，「博物館甚少建高層，原因在於遊覽博物館是耗費心神的事，建得太高會令觀察失去探索和觀賞的動力。」

為兼顧向高發展和觀眾體驗，嚴迅奇分別在一、二、四樓設置了三個中庭作公共空間作為向上的「中軸」，每個中庭均會通向景觀各異的室外空間，一樓可望西九草坪、二樓可望維港和港島繁盛、四樓可望向大嶼山方向，欣賞日落。「我希望市民進入故宮博物館後，是享受和輕鬆的，行完每個展館都可有片刻休息，行到最後，從歷史回到現實，看看我們的未來。」

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記者：陳梓蔚

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