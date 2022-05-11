【食物安全】食安中心檢測40個糖果及朱古力樣本　3個鈉含量超標

▲ 食安中心檢測40個糖果及朱古力樣本，3個鈉含量超標。（資料圖片）

食安中心今日（11日）公布預先包裝糖果及朱古力營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，除較早前公布3個樣本的鈉含量與其營養標籤上的標示值不符外，其餘樣本全部通過檢測。

中心從不同零售點抽取有關樣本以進行專項調查，檢測其能量及指定標示營養素（總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質和碳水化合物等）含量是否與營養標籤上所標示的資料相符。結果顯示，3個糖果及朱古力樣本的鈉含量較標示含量高。中心早前已公布上述違規事項，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次。如有足夠證據，中心會提出檢控。

《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，預先包裝食物須標示食物的配料，以及表列能量及7種核心營養素，即碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、鈉和糖的含量，而各類營養聲稱亦受到規管。

營養資料標籤制度可幫助消費者作出有依據的食物選擇；鼓勵食物製造商提供符合營養準則的食品；以及規管有誤導或欺詐成分的標籤和聲稱。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為5萬元及監禁6個月。

中心會繼續抽取其他食品樣本檢測其能量及指定標示營養素值含量是否與其營養標籤相符，並適時公布結果。發言人提醒業界必須遵守法例規定，並呼籲巿民購買食物時亦留意營養標籤資料，以作出有依據的食物選擇，保持均衡飲食和身體健康。

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記者：黃穎津