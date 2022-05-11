【網購騙案】今年首季網購騙案增逾28%　榴槤竟入十大網購高危排行榜

▲ (警方提供)

本港今年首季錄得的網購騙案，按年急增逾28%。警方今日（11日）於facebook專頁帖文，提到今年首季共接獲1,876宗網購騙案，較去年同期上升415宗，損失金額近1,700萬元。

警方「CyberDefender 守網者 」專頁，逢星期三公布最新10大高危貨品排行榜，而據最新排行榜及名單，排首名的仍是「手袋」，發現「榴槤」竟上榜，更成高危貨品第二位。

今期高危貨品排行榜：

手袋

榴槤

鞋

枕頭

手錶

龍蝦

手機

演唱會門票

椰子水

風筒

警方今日(11日)亦公布今年首季整體罪案數字，按年稍跌至逾1.3萬宗。惟當中單是詐騙案就已上升29%，有5,378宗，逾7成與網上騙案有關，大部分均涉「網上購物騙案」（1,876宗）、其次為「求職騙案」（610宗）。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：余思嵐