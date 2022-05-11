【極端天氣】周四及周五雨勢仍頗大　天文台台長：臨近預報工具測雨量減虛報率

▲ (陳永康攝)

天文台今日（11日）表示，與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴會在今日持續影響本港。詳情即看【下一頁】

署理香港天文台台長陳栢緯今日表示，今日普遍錄40-50毫米雨量，目前暫時從雷達圖看到，本港北邊及西邊有雨區已發展，並移向本港，預計明天及周五雨勢較大，顯見降雨概率屬於高水平的，但雨區的分佈則不平均，要提前預報有多少雨量毫米不確定性相當大，一直與政府其他部門合作，若果有大雨情況出現，會通知有關部門作出適當安排。

陳栢緯指，要做到定時、定點及定量預測雨量是有困難，解釋暴雨如「煲水」，不斷給了能量，「煲水」有對流發展，無法知水中氣泡出現，所以有很大隨機性，暴雨在南海地區有以上形勢出現，用臨時預報工具匯報雨量將到達到甚麼水平，預測時候只是十多分鐘，已是最先進系統，時間愈早預測，誤差亦會增大。

他又稱在操作暴雨系統時，捕捉率及虛報率之間要取平衡，今日早上未曾發出黃色暴雨警告，但若已提前停課，會造成虛報情況是不理想，所以要取平衡。

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記者：余思嵐

