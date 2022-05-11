【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案

▲ 元朗「牡丹金閣尚品火鍋」。（資料圖片）

本港疫情回穩，今（11日）增280宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

張竹君表示，元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多3名食客確診，群組累計23個案，分別是20名食客、1名員工、2名密切接觸者。

新增3名食客為2男1女，年齡介乎71至76歲，均為在5月1日到「牡丹金閣尚品火鍋」，分別在5月2至4日有不舒服，5月8至9日檢測陽性，病徵輕微。

張竹君指，當局已完成追蹤當日全部食客，其中有3名食客不在香港，有2人已前往馬來西亞，1人在深圳，已向當地報告。

張竹君表示，個案分布大概在5至10張枱之間，惟元朗「牡丹金閣尚品火鍋」座位分布比較複雜，因為當日有不少人是「搭枱」，所以較難確定涉及多少張枱。而元朗「牡丹金閣尚品火鍋」大堂有30多張枱，涉及有個案的位置大概在中間或者中間靠右。

至於火鍋店群組是否涉及「超級傳播者」，張竹君指，「超級傳播者」的密切接觸者確診人數會較多，但目標就未有發現有人屬「超級傳播者」。

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記者：李榮忠