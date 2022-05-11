【疫下旅行】梁芷珮舉家馬爾代夫渡假　四面環海獨立屋曝光疫情價讚抵玩

▲ 好想做梁芷珮仔女呀！

疫情下港人已經差不多3年未能去旅行，除了擔心疫情外，更擔心的時航班不穩，但藝人梁芷珮（Christy）一家四口沒在怕，出發去拍《潮什麼》，早前3月初時Christy已經透露正在籌備舉家出發去拍攝《非洲潮什麼》，5月份就會飛到當地，不過未飛到非洲前，一家人首先到了馬爾代夫度假，她在直播透露，這裡將會是其中一站「潮什麼」。

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連日來Christy都在社交平台分享到馬爾代夫度假的資訊，今次因為大仔要考大學的關係，無奈要撇甩他，只帶細女及細仔同行，Christy亦在直播中透露，一對仔女都未開始放暑假，不過Christy覺得旅行能令小朋友有不同的人生體驗，而且他們讀國際學校，就到時間可以用zoom上堂。

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Christy分享酒店內部的照片，會在當地留5日4夜，一家人所住的渡假屋面向一大遍海洋，水清可見底，一落樓梯就已經可以游水，全屋以木材建造，浴室對正海洋，真正可以邊欣賞美景邊浸浴，雖然內裡不算豪華，不過應有盡有，面積足夠一家人居住，而食物方面，都是小朋友就喜歡吃的東西，有薯條、漢堡包及雪糕等。Christy透露旅費比疫情前平，現在絕對抵玩！

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另外，Christy的丈夫Ken還下海與魔鬼魚共游，Ken更拿起攝影機追住魔鬼魚影，不過網友就留言叫他小心，直指此舉相當危險：「澳洲鱷魚先生都是被魔鬼魚尾的毒針刺中心臟喪命」、「玩都要注意安全」、「我哋係西貢當去咗馬爾代夫。」

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責任編輯︰王明芳