  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (週三) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下旅行】梁芷珮舉家馬爾代夫渡假　四面環海獨立屋曝光疫情價讚抵玩

親子 17:22 2022/05/11

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

好想做梁芷珮仔女呀！

疫情下港人已經差不多3年未能去旅行，除了擔心疫情外，更擔心的時航班不穩，但藝人梁芷珮（Christy）一家四口沒在怕，出發去拍《潮什麼》，早前3月初時Christy已經透露正在籌備舉家出發去拍攝《非洲潮什麼》，5月份就會飛到當地，不過未飛到非洲前，一家人首先到了馬爾代夫度假，她在直播透露，這裡將會是其中一站「潮什麼」。

最新影片推介：

連日來Christy都在社交平台分享到馬爾代夫度假的資訊，今次因為大仔要考大學的關係，無奈要撇甩他，只帶細女及細仔同行，Christy亦在直播中透露，一對仔女都未開始放暑假，不過Christy覺得旅行能令小朋友有不同的人生體驗，而且他們讀國際學校，就到時間可以用zoom上堂。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Christy分享酒店內部的照片，會在當地留5日4夜，一家人所住的渡假屋面向一大遍海洋，水清可見底，一落樓梯就已經可以游水，全屋以木材建造，浴室對正海洋，真正可以邊欣賞美景邊浸浴，雖然內裡不算豪華，不過應有盡有，面積足夠一家人居住，而食物方面，都是小朋友就喜歡吃的東西，有薯條、漢堡包及雪糕等。Christy透露旅費比疫情前平，現在絕對抵玩！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

另外，Christy的丈夫Ken還下海與魔鬼魚共游，Ken更拿起攝影機追住魔鬼魚影，不過網友就留言叫他小心，直指此舉相當危險：「澳洲鱷魚先生都是被魔鬼魚尾的毒針刺中心臟喪命」、「玩都要注意安全」、「我哋係西貢當去咗馬爾代夫。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　
12:10 2022/04/07
【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　
【減肥修身】人妻女神梁芷珮靠5招居家爆汗操燒脂　「穩定減肥法」飲食餐單大公開【內附詳情】
18:04 2022/04/07
【減肥修身】人妻女神梁芷珮靠5招居家爆汗操燒脂　「穩定減肥法」飲食餐單大公開【內附詳情】
【兒童染髮】靚媽梁芷珮帶9歲女兒漂染頭髮　Christy再惹批評強調成份天然
11:32 2022/04/22
【兒童染髮】靚媽梁芷珮帶9歲女兒漂染頭髮　Christy再惹批評強調成份天然

你可能感興趣

【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　
12:10 2022/04/07
【芬蘭潮什麼】梁芷珮玩盡塔林+圖爾庫　Christy大歎朱古力Massage　
【減肥修身】人妻女神梁芷珮靠5招居家爆汗操燒脂　「穩定減肥法」飲食餐單大公開【內附詳情】
18:04 2022/04/07
【減肥修身】人妻女神梁芷珮靠5招居家爆汗操燒脂　「穩定減肥法」飲食餐單大公開【內附詳情】
【兒童染髮】靚媽梁芷珮帶9歲女兒漂染頭髮　Christy再惹批評強調成份天然
11:32 2022/04/22
【兒童染髮】靚媽梁芷珮帶9歲女兒漂染頭髮　Christy再惹批評強調成份天然
家庭關係 家庭教育 渡假屋 疫情 梁芷珮 馬爾代夫 酒店 社交平台

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影