【指定診所】8間指定診所明日暫停服務　何婉霞：平衡需求及疫情繼續調整服務

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（林宇翔攝）

醫管局今日（11日）宣布，明天起轄下8間新冠病毒確診個案指定診所會停止運作，並於本周五（13日）起恢復普通科門診診所服務（詳情即看【下一頁】）。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，會繼續密切監察疫情發展及服務需求，特別是學校恢復面授課堂及政府放寬社交距離措施後的情況，並按疫情需要調整服務。

被問到根據什麼準則去決定恢復哪一區普通科門診診所服務，何婉霞指，醫管局一直有監察疫情發展及市民對普通科門診服務需求，醫管局會繼續平衡市民需求及疫情的情況，繼續調整服務。

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記者：李榮忠