  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (週三) 18:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【指定診所】8間指定診所明日暫停服務　何婉霞：平衡需求及疫情繼續調整服務

社會 17:08 2022/05/11

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（林宇翔攝）

醫管局今日（11日）宣布，明天起轄下8間新冠病毒確診個案指定診所會停止運作，並於本周五（13日）起恢復普通科門診診所服務（詳情即看【下一頁】）。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，會繼續密切監察疫情發展及服務需求，特別是學校恢復面授課堂及政府放寬社交距離措施後的情況，並按疫情需要調整服務。

被問到根據什麼準則去決定恢復哪一區普通科門診診所服務，何婉霞指，醫管局一直有監察疫情發展及市民對普通科門診服務需求，醫管局會繼續平衡市民需求及疫情的情況，繼續調整服務。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病　小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案
今日 16:36
【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案
【防疫抗疫基金6.0】7.2萬政府服務承辦商清潔及保安獲發津貼　涉款逾4.3億元
今日 13:05
【防疫抗疫基金6.0】7.2萬政府服務承辦商清潔及保安獲發津貼　涉款逾4.3億元
【新冠肺炎】8間指定診所明起停運　周五起恢復普通科門診服務【附名單】
今日 12:48
【新冠肺炎】8間指定診所明起停運　周五起恢復普通科門診服務【附名單】

你可能感興趣

【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案
今日 16:36
【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案
【防疫抗疫基金6.0】7.2萬政府服務承辦商清潔及保安獲發津貼　涉款逾4.3億元
今日 13:05
【防疫抗疫基金6.0】7.2萬政府服務承辦商清潔及保安獲發津貼　涉款逾4.3億元
【新冠肺炎】8間指定診所明起停運　周五起恢復普通科門診服務【附名單】
今日 12:48
【新冠肺炎】8間指定診所明起停運　周五起恢復普通科門診服務【附名單】
疫情 公立醫院 何婉霞 診所 風險管理 服務 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影