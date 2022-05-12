【呈分試】數學呈分試一卷定生死　校長分享搶分必溫10個要點

▲ 石禮仁校長分享數學溫習10個要點。

五年級第一次呈分試正漸漸迫近，中、英、數三科主科中以數學科更顯重要，因為該科並沒有其他分卷如：聆聽或口試等綜合拉分，所以一卷定生死的分數變得相當重要。

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小學現已全面復課，在距離第一次呈分試舉行的這個衝刺階段，現歸納出五年級數學課程的若干要點，同學們宜就以下內容重點溫習：

1. 熟背計算「面積」和「體積」的公式：三角形、四邊形、正方體和長方體等

2. 計算「多邊形面積」的兩種方法：a) 分割法 b) 填補法

3. 書寫「多位數」時要注意四捨五入的方法，並可利用分隔法/隔位法以減低對錯位值的情況

4. 計算「小數乘法」時，尤其要注意補「0」的方法和位置

5. 處理「分數比較」時，要注意約分、擴分和通分的方法，要熟背乘數表及熟練找尋最小公倍數(L.C.M.)的方法

6. 計算「分數乘法」時，要留意只可上、下和交叉的分子、分母做約分，左、右分子與分子或左、右分母與分母是不可做約分的

7. 計算「分數除法」時，要注意倒數的處理方法

8. 處理「圓」的問題時，要注意圓心、半徑和直徑三者的關係

9. 「數據處理」方面要注意單位比例（留意每一大、小格代表多少數值），小心閱讀圖表的資料

10. 「方程應用題」往往是最困難的題型，必須要掌握未知數和已知數的相互關係，列寫方程就會變得簡單

綜合以上各點，數學科的試前溫習，除了要多做練習，掌握不同題型的問法外，最重要是重溫曾經做題時犯錯的地方，到正式應試時才不會重複犯錯。

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責任編輯︰王明芳