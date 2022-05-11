【復課】再多24宗學校呈報陽性個案　包括一校有兩學生陽性

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本港疫情確診個案維持3位數，今日（11日）新增280宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫下午出席疫情記者會。

張竹君表示，今日錄24宗學校呈報陽性個案，涉及15名學生及9名職員，包括5人來自幼稚園、9人來自小學，以及10人來自中學，分別來自23間學校，其中一間學校有2名學生確診，來自同一家庭。

24宗確診個案中，有18宗經快測確診，當中17宗是今早快測陽性，其餘1宗均在為昨天測試陽性；另有6宗核酸檢測是昨天或較早前的樣本。另外，過去7天有3間學校有2宗個案，初步調查個案間沒有相關。

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責任編輯：郭詩詩