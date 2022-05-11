  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (週三) 18:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復課】再多24宗學校呈報陽性個案　包括一校有兩學生陽性

社會 16:36 2022/05/11

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

本港疫情確診個案維持3位數，今日（11日）新增280宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫下午出席疫情記者會。

張竹君表示，今日錄24宗學校呈報陽性個案，涉及15名學生及9名職員，包括5人來自幼稚園、9人來自小學，以及10人來自中學，分別來自23間學校，其中一間學校有2名學生確診，來自同一家庭。

24宗確診個案中，有18宗經快測確診，當中17宗是今早快測陽性，其餘1宗均在為昨天測試陽性；另有6宗核酸檢測是昨天或較早前的樣本。另外，過去7天有3間學校有2宗個案，初步調查個案間沒有相關。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病　小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案
今日 16:36
【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案
【指定診所】8間指定診所明日暫停服務　何婉霞：平衡需求及疫情繼續調整服務
今日 17:08
【指定診所】8間指定診所明日暫停服務　何婉霞：平衡需求及疫情繼續調整服務

你可能感興趣

【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案
今日 16:36
【第五波疫情】元朗火鍋店再多3名食客確診　群組累計23個案
【指定診所】8間指定診所明日暫停服務　何婉霞：平衡需求及疫情繼續調整服務
今日 17:08
【指定診所】8間指定診所明日暫停服務　何婉霞：平衡需求及疫情繼續調整服務
公立醫院 何婉霞 張竹君 疫情 編輯 幼稚園 衞生防護中心 衞生署 風險管理 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影