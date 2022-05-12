【呈分試】呈分試救得一分得一分　校長分享中文閱讀理解急救法

▲ 鄭家寶校長分享中文閱讀理解搶分攻略。

離呈分試還有兩個月，總編朋友請筆者從中文本科老師的角度，寫一篇中文閲讀理解急救法，救得一分得一分。可惜筆者執教小學中文科十多年，尚未研究到閱讀理解速成大法。總編朋友任務不可違，筆者現歸納十多年的中文教學經驗跟各位家長分享。

筆者先奉勸家長千萬別說:「平日都叫你多看課外書！」「為何鄰家小明都答對，你就打錯？」「為何問題那麼容易你都不會？」首先，多讀課外書不一定就閱讀理解能考高分；另外，如果孩子能答對得分，還會刻意的答錯回家挨訓嗎？

課堂教過的閱讀策略，例如在題目中圈出關鍵字，在選項中用排除法，在文章中寫段號等基本功，本文暫不詳述。一般香港官立或津貼小學都以祝新華教授「閱讀理解六層次」 為基礎擬定閱讀理解的題目，「六層次」是：復述、解釋、重整、伸展、評鑒、創意，層層進深。

「復述」只要求學生在文中抄錄詞句；「解釋」要學生對詞語或句意有一定理解；「重整」是分析篇章結構、抽取特定信息、概括段篇意義；「伸展」則要求學生理解文章的深層意義，弦外之音；「評鑒」可以是評說人物的特點、做法、建議，思想、觀點等，也可以鑒賞語言或文章的表達技巧；「創意」可以是請孩子提出富有新意的方法、獨到的感悟或運用所讀信息解決問題等。

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如果家長希望在短時間內協助子女應付考試的閱讀理解，建議先了解子女的難點。如果找詞語填空有困難，就預備六、七篇閱讀理解練習，無須整個練習完成，只做這個部分就可以。建議首兩、三篇是低一或兩個年級(最好不讓孩子知道這秘密!)，目的是要建立孩子的信心，讓他嘗試到自己能答對的滋味。

又如果孩子總在歸納段意的題目上答錯，建議先了解一下孩子回答這類題目的方法，然後對症下藥，輔導後又做六、七篇閱讀理解練習中的這題目。沒錯，每次只針對一種題型，一來可以集中，二來孩子不會把策略混淆。家長請不要急於一個晚上把孩子從答對一題，提升到一題都沒有答錯。每位孩子天賦不盡相同，方法未必人人合用，但欲速則不達！

當然在試卷中不會告訴你這道題是屬於哪一個層次，也沒有人說一定要依據這框架出題。近年不少學校已經把中一入學前香港學科測驗的題型滲入各級的閱讀理解題目中，題型包括填表、表達立行並說明原因等。萬變不離其中，都是祝教授的「六層次」可囊括，只是從選擇題變成文字表達。

參考資料：https://www.hkedcity.net/chinese/zh-hant/article/node/143

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責任編輯︰王明芳