【Between Us】鄭欣宜再踏紅館秘密練兵　從小成公眾人物的無奈：人生無權有Secret

鄭欣宜秘密練兵再踏紅館為觀眾送驚喜。

鄭欣宜(Joyce)上月宣布舉行人生第二次紅館個人演唱會《Between Us演唱會2022》,Joyce接受TOPick專訪,解釋把演唱會命名為《Between Us》是想帶出兩個意思,一是跟樂迷分享一個「我們之間」的秘密,二是希望探索在她兩個極端中間的自己。

過去兩年多因疫情,轉到新公司後的Joyce未開過實體騷:「好像很久沒擁有一個屬於自己的舞台、跟真實的觀眾接觸,所以想演唱會名字帶一個可以拉近我跟樂迷之間距離的感覺,有種『喂講個秘密俾你聽丫!Keep it between us』,有『關於我們』、『我們之間』的意思,跟你分享秘密的感覺。」

▲ (instagram圖片)

個唱秘密練兵

在過去的2、3年,Joyce嘗試了許多的曲風,駕馭了不少挑戰:「以前較多舒情、悲慘歌,近年則有好勁爆、好霸氣、好『女王』的作品,覺得好極端。所以海報中都有兩個代表在兩個極端我,某程度上亦都想大膽、勇敢去探索兩個極端之間、還有很多個面向的我。」

喜歡為朋友、觀眾帶來驚喜的Joyce,只能透露為了今次演出正在秘密練兵:「不想大家覺得『佢練到呀』,而是想大家覺得我做得好。所以我在半年前已經開始自己交學費去練習,對我來說是一件頗大壓力的事,希望能為大家帶來驚喜。」自認貪玩又怕悶的她亦直言屆時一定會邀請嘉賓同台演出擦新火花。

▲ (湯致遠攝)

與首次紅館騷最大分別

距離首次以個人身份登陸紅館的2018年已過了4年,回憶當時Joyce坦言自己完全「未Ready」:「推完出完《女神》之後我做了幾年『年度歌手』,一年出一首歌的那種歌手。」

她坦言:「那時段我會突然消失數個月去拍劇、飛到外地拍電影,在音樂方面沒有Keep住去滾,好像以一個歌手來說未算穩陣,當時的我不夠歌,加上黑仔的我跌斷了腳,臨開騷前一個月才重新學習走路、跳舞,還要不能穿高跟鞋,那時的狀態不是很好。」

對比上次經驗,Joyce認為今次的紅館騷對比上次,分別在於多了很多時間去準備:「As一個『死中女』我覺更加懂得如何保護自己,現在好怕感冒,雖然外面30多度我還是穿風衣。我隨身帶備一個『中女杯』(暖水壺)放著我的『中女水』,就是那些進去會感受到由喉嚨至食道直到胃部都是暖笠笠的水。」

隨時做足準備的她說:「而且見過鬼會怕黑,加上現在開騷比以前更加難,真的好怕開騷前會有事發生。雖然4月中才確定六月的演出,但我一直都在練習,總之就曲不離口、舞不離手,在家狂做運動練氣,機會來到就隨時Ready。」

▲ 《豐乳肥臀》MV拍攝花絮。(instagram圖片)

由於上次的斷腳意外,令Joyce現在也倍感小心,早前拍攝《豐乳肥臀》的MV需要在沙地上熱舞,她也做足預防工作:「一定要做好熱身和戴護膝,平時不會戴的但因為這支舞會跪地,所以一定要護膝。但不明白為甚麼就算我戴了,我的膝頭還是會有瘀青。」

預防工作還包括運動修身令自己體能更好,她直言減肥除了是為了預防受傷,還有另一主因:「最主要是因為我想著靚衫!著到靚衫的時候是好開心的!」

修身減肥

Joyce自2014年起決定不再刻意減肥,直到去年才再考慮減磅的問題:「減不減肥、肥與瘦在那段時期對我來說並不重要,可能因為16歲至26歲都一直在減,好像沒了人生樂趣,加上當時有纖體公司合約在身,心急想達到好效果,所以選擇很多不正確的方法去達標,其實這是在傷害自己身體,於是那時決定不要再這樣減下去,覺得不值得。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

直到1年多前接受過專業人士的咨詢後,Joyce決定開始生酮飲食,改善飲食習慣、增加大量的運動、定期學跳舞和泰拳,以達至現今的效果:「無刻意去睇磅數、度尺碼,但我穿衣服大概跌了3、4個size,磅數都跌了不少。」

她最開心是現在自己屬於一個好貼近正常的BMI(身體質量指數,Body Mass Index):「因為每年去做身體檢查,我的所有數字都好正常,唯獨是BMI讓我覺得『篤眼篤鼻』。我是每件事都要奪A+的人,所以一直都想BMI變回正常,這絕對是我的目標。」

再輕鬆的減肥方法,都總會有它的苦與樂,Joyce直言難捱是戒澱粉質:「我可以完全不吃甜,但真的很喜歡吃澱粉!粥、粉、麵、飯、Pizza、Pasta,尤其是湯麵!我好想念吃車仔麵!現在吃芋絲已吃到想死了。不過相對其他的節食方法,生酮飲食的食物的確好吃多了,這樣才可以一直做下去。」

▲ (instagram圖片)

而其實真正的「樂」,是心態上的改變:「反而覺得最開心是現階段的我,已經不介意自己曾經講過不會再刻意減肥、肥瘦對我來說不重要的說話,現在我的狀態是『Hey this is my body, I can do what I want with it!(這是我的身體,我想對它做甚麼也可以)』。」

她進一步解釋:「我不是特地為演出而減肥,但我想我不會維持生酮狀態很久,已找營養師查詢停止後如何變低醣、正常一點的吃法。」

35歲的突破

月底就35歲的Joyce有感人生迎來另一個關口,希望工作外、人生之中有所突破。

身為星二代的她一出生就活在鎂光燈之下,她的成長由全香港人一同見證,不論家庭、工作、感情、身型,都是大眾討論的話題。

面對如此壓力,Joyce已應對得非常大方得體:「發現原來有好多東西在心底積聚,多年來大家會有很多關於我的討論,而我習慣是每當被問起都會說:『我不回應了,多謝關心』。以前覺得這些不直接跟我演藝事業相關,不想講多錯多、放錯重點。但因為我沒去處理、面對,很怕那個雪球會越滾越大,到達一個我不能控制的地步。」

▲ (湯致遠攝)

Joyce覺得這些話題不只對著公眾,甚至對著朋友或自己都難以明言:「覺得害羞、難為情、尷尬、難開口,但慢慢發現透過音樂可以把它們訴諸於口,所以很多時會選擇用音樂、表演去分享我的秘密和故事。」

驀然回首的她說:「我2008年入行至今10多年,感謝支持我的樂迷、觀眾對我不離不棄,行內每個人都好努力,但在我人生好或不好的時候,他們都會選擇用自己的時間去留意我,聽我的作品,所以我也想要透過我的演出,向大家分享這些小秘密。」

既然35歲是個決意面對自己的關口,對於大眾關心的感情事、與舊愛花店老闆Derek復合的傳聞。

Joyce這樣回應:「我要探討的事情絕對跟感情、愛情、家庭有關,如果大家回看過去我親口說的訪問,是很少提及愛情的事,但外面不斷會寫有關我的話題,有些看到後的確會令我不舒服,但亦要提醒自己,不要讓這些事去令我相信負面的東西,要勇敢面對、錫自己多一點。」

▲ Joyce早前公開照片引來與舊愛復合的傳聞。(instagram圖片)

假若遇到適合的人選,Joyce又是否會勇敢面對、坦承公關與對方的關係?她回答得微妙:「覺得好得意,Secrecy(秘密)跟Privacy(私隱)是兩回事,在鄭欣宜的人生中無權有Secret,我是無秘密的,但我會繼續爭取我的Privacy,所以不會刻意去隱瞞任何人,不會刻意去講或不講,但亦都覺得有些事不需要講得太白。」

提到過去一年的樂壇成績表中,Joyce都得到非常亮眼的成績,包括「年度女歌手金獎」、「我最喜愛女歌手」等,對此她較可暢所欲言,表示:「接下來要繼續努力,絕不鬆懈。」

她續指:「回想阿Lo(盧瀚霆)在Chill Club頒獎禮所講的說話是個很好的提醒,我亦非常之同意。當然我們會有疲累的時候,但回想我的工作就是做自己最喜愛的事情,覺得我無資格呻累。幾年前的我就是想要得到我現在的一切,加上覺得中學時的我見到現在的我擁有這麼多、這樣幸福,但都有怨言的話,她一定會來摑我一把。」

