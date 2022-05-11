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【加密貨幣】警拘24歲男子涉盜竊價值150萬加密貨幣　訛稱提錢付款反鎖受害人

社會 15:35 2022/05/11

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警拘24歲男子涉盜竊價值150萬加密貨幣。（黃傑偉攝）

警方指，今年5月4日尖沙咀發生一宗盜竊加密貨幣案件。

一名有意出售加密貨幣女受害人，透過Ｗhatsapp群組聯絡買家，其後雙方相約至尖沙咀區一商場內實體店舖進行交易，當女受害人及同事將價值150萬加密貨幣轉至買家電子錢包後，店舖男職員訛稱到職員室提錢付款，女事主同事及友人不虞有詐，於店舖內等候，未幾發覺被反鎖於店舖內，職員則已離去。

警拘24歲男子涉盜竊價值150萬加密貨幣。（黃傑偉攝）

警方油尖警區刑事部接報後即展開調查，發現實體店舖屬一間空殼公司，由今年4月始被人以4,000元租用，公司點鈔機未有接上電源，電腦亦只是空殼，店舖設有前後門，職員可進入店舖櫃檯，從側門到相連店舖離去。警方經過翻查大量閉路電視，及深入調查後鎖定疑犯身份，並作出拘捕行動，於深水埗區拘捕一名涉案24歲本地男子，並檢獲犯案時衣物、頸鏈及涉案手機。被捕人報稱酒吧員工，現正扣留調查，稍後會控以盜竊罪名。案件現交油尖警區刑事支援隊第10隊跟進。調查行動仍持續，警方不排除稍後會有更多人被捕。

油尖警區刑事調查隊第10隊高級督察湯蒨彤呼籲，加密貨幣非法定貨幣，屬高度投機性虛擬商品，欠缺監管，市民購買時要留意風險。而近期虛擬貨幣交易有上升趨勢，市民應選用信譽良好交易平台及加倍小心。警方重申，盜竊嚴重罪行，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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