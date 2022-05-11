【第五波疫情】今日新增280宗確診　32宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（譚以諾攝）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（11日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:50】元朗火鍋店部分確診者有「搭枱」

元朗火鍋店確診食客在5至10張枱之間，當中部分人或為「搭枱」，座位大部分分布在中間，部分中間靠右。當局相信是在5月1日經空氣傳播。

【16:45】元朗火鍋店1名食客正在深圳檢疫

張竹君指，元朗火鍋店有1名食客正在深圳檢疫，2人在馬來西亞，暫無食客密切接觸者確診。

她表示，有關群組的個案追蹤，是在2至3日內找出全部食客，在疫苗通行證的幫助下追蹤較之前快。

【16:40】8間指定診所明起停止服務

何婉霞指，8間指定診所明起將停止服務，在明日進行消毒後，會於後日恢復普通科門診服務。而其餘15間指定診所則會維持服務。詳情即看：【下一頁】

【16:37】元朗火鍋店再多3名食客確診

元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多3名食客確診，3名確診者涉2男1女，均病徵輕微。張竹君指已找到所有曾於相關時段到訪食客，有3人暫時不在港。詳情即看：【下一頁】

【16:35】再增3宗死亡個案

本港再錄多3宗死亡個案，今波疫情累計共9,142宗死亡個案。詳情即看：【下一頁】

【16:33】今日錄24宗學校呈報陽性個案

今日錄24宗學校呈報陽性個案，涉及15名學生及9名職員，分別來自23間學校。詳情即看：【下一頁】

【16:30】今日新增280宗確診

本港今日新增280宗確診，當中131宗屬核酸陽性、149宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.4萬宗確診。

當中32宗屬輸入個案，其中16宗於機場確診、16人於檢疫酒店確診，是第3至第6日樣本。

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記者：TOPick 港聞組