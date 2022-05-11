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【外國制裁】李家超YouTube頻道被禁　港府：竭力為遭制裁官員提供支援

政治 16:03 2022/05/11

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李家超的YouTube頻道，在競選期間遭到停用。（馮漢柱攝）

候任特首李家超在競選期間，因擔任官員期間遭美國制裁，其YouTube頻道被停用。政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府會竭力為因公職而被外國制裁的現任或前任官員，提供支援。

曾國衞回覆立法會議員書面質詢中稱，外國勢力實施的制裁毫無道理，是明目張膽及粗暴地干涉中國內政，形容有關行徑卑劣無恥。他續指，港府會在有需要時行使最大靈活性及酌情權，為受制裁的現任或前任官員提供及時和商當的協助。

他又批評，美國的制裁是以人權、民主及自治為藉口，直接干涉中國內政，強調特區政治體制屬中央事權，國際社會應正視，而港府也會繼續履行，維護國家安全的職責。

工聯會立法會議員陳穎欣向政府提供書面質詢，提及有美國科技公司為遵守美國制裁，停止李家超的社交媒體平台帳戶，詢問港府會否向因公職而受外國制裁的現任或前任官提供支援，又質疑有關行徑或干犯反外國制裁法，詢問會否研究，主動協助有關人士向內地法院提出訴訟。

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記者：陳宛彤

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