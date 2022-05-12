【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤

▲ 從牙醫變身投資達人的JK Sir陳立展也試過損手，2015年上證熔斷的股災，短短一周帳面虧損達千萬元，他表示這是殘酷的一課。

香港做牙醫屬高薪厚職，又受人景仰，眼前一條康莊大道。自由才富商學院創辦人兼行政總裁陳立展（JK）卻不這樣想，萌生轉職，由幫人「整靚棚牙」搖身成為講「錢途」的投資專家，徹頭徹尾不一樣的職業，原因頗令人意外。

父母都是政府化驗師，陳立展從小到大醫學的培養少不了，他說：「父母給我第一個人生目標就是成為醫生，中學選科、會考及高考，選修科目都以生物、化學為主，做醫生的志向一直很清晰。」

小學成績維持中上，中學讀香港華仁書院，會考取得幾A幾B，中六時投入學生活動，是校內的體育聯會會長、天主教同學會會長，更是全年最佳運動員，校園生活多姿多采。至高考卻遇滑鐡盧，有B有C的成績入不到香港醫科門檻。「人生第一場入場券是靠公開考試，曾有一刻念頭打消讀醫，得校內師兄語重深長，囑我另找蹊徑向醫科進發圓夢。」

▲ 雖然當牙醫的路有點迂迴，但陳立展憑着毅力終達成心願。（被訪者提供）

曲折牙醫路

他揀科順序是牙醫、西醫及中醫，其實香港大學收了他讀中醫，但他心儀讀牙醫，事有湊巧，英國利物浦大學牙醫學系竟仍有空缺，經一輪面試陳立展獲入讀資格，於是決定到英國升學。赴英時他訂立目標，在英國努力讀一年，考取好成績再報讀香港的大學當插班生。

「我始終心繫香港的大學，原因其一是日後打算在香港執業，其二雖父母皆為公務員，但家境只是小康，英國讀書一年約花費30萬港元，一讀5年，這百多萬學費畢竟不是小數目，不忍父母要傾家盪產支持我的夢想。」

在英讀一年後，他考獲好成績，但仍被港大拒諸門外。「申請過程裏，已順利過了頭幾關篩選，在開學前頭一個星期才收到通知不收，那個電郵我一世記得，寫道：『你的表現已很好，但競爭實在激烈，下年俾心機。』我開解自己，心裏渴求未必如願，機遇真的很重要，當第一次高考考得不夠好，就算如何努力想再踏進門檻也不容易。」

在英國繼續第二年牙醫課程，有朋友教路，除成績外，也請德高望重的教授寫封推薦信增加勝算。「第二年我除了埋首讀書，也嘗試到不同教授處叩門，做醫學研究助手執頭執尾，幫了教授做了十幾份research，一年後向他表明返港延續牙醫學業，教授替我寫了一封推薦信，加上學業成績，終獲香港大學牙醫學院取錄，插班二年級。」

▲ 陳立展創辦商學院，分享股票、指數、期權等投資哲學和策略。（湯致遠攝）

從病人角度考量

他喜歡當牙醫，因為挑戰性大，事實上牙醫在紀錄上屬高自殺率壓力大的行業之一，因為牽涉以下3方面：一、紓緩病痛；二、修復牙齒功能，消除疾病但吃東西不舒服，也不是一個好結果；三、牙齒也牽涉美觀。「傷風咳，醫生處方藥物，基本上加上病人好好休息都能藥到病除。睇牙醫後牙無痛了，但咬合不舒服是問題，外觀不美也是問題，我就是喜歡牙醫夠生活化，不止是科學。」

在這個前提下，陳立展行醫方式與一般人不盡相同，如某些個案慣例是用大手術才做到，病人想改善，但未必想接受進取的治療，他會幫病人衡量取捨。他指有一個著名運動員因「倒及牙」需要箍牙，不同牙醫都指他需要做一個顎骨手術，判斷是正確的，但此手術有可能影響他的運動表現，病人不欲如此，卻想追求外觀和咬合的改善。陳立展為他想了一個辦法，不用鋼綫用透明箍牙的方法，盡量修正咬合情況及儀表外觀，後來亦成功了。

「這個案例不算完美，對一些大國手而言或認為只是退而求其次之策，但我很多時是從病人的角度出發，他是一個人而非科學案例，現實和理想並重很重要。」

中學時已涉足投資

陳立展2009年大學畢業，2010年創業，2013年開了6間牙醫診所，工作順遂，但轉行的想法在他腦海萌芽，因自覺事業發展遇上瓶頸位。「生意是好好，但自己體力感到透支，醫生有幾高技術，實際上都是一門手藝，創業者想生意規模擴大，但總不能變出八隻手去做手術，在此前提下反覺投資有其可塑性。當時在投資上的規模及收入，已比我本身專業為大。」

▲ JK Sir從事投資教學，解說清晰、聲音嘹亮，具備為人師表的條件。（被訪者提供）

他笑言自己不算是「毅然」轉做投資，因他讀大學時他已開始買賣股票，廣閱大量有關投資、股票、創業、交易技術甚至是人生金錢管理學書籍，因為本金少，畢業前幾年雖沒賺大錢但表現穩定，做牙醫時投資方面更活躍。「我收入不錯，也生活節儉，但單靠工作收入去擴充業務資金也不足夠，我一部分創業的資本是來自投資的回報，很早期我已是執業與投資同步進行。」

由於他十分喜愛研究股票，進一步想把生意上巿，取得資本市場的認同。適逢認識到一些志同道合朋友與他合作，完成一些收購合併後，2016年3月在香港聯交所主板上巿。

損失千萬寶貴一課

股票巿場有不少投資外，陳立展在地產方面亦有染指，在本港買工廈、在外地買地起樓，目前在香港、英美日和東南亞等地擁有超過100個物業。

股壇風急浪高，陳立展也試過損手，2015年上證熔斷的股災，他在短短一星期帳面虧損達八位數。「當時輸得起，因上巿的過程賺了第一桶金，加上早年有投資，資產仍有，但於我仍是一個大打擊，那一次輸千萬，相等於當時兩年的利潤總和，過度自信及紀律上的錯誤一鋪大輸，學了好殘酷的一課，但你跌到落谷底，才學懂再爬起身面對逆境的能力。」

這堂課他最大教訓是學會質疑自己的決定：「自己的知識是否不如想像中好？由此我加倍努力重新學習，重頭再讀過書、學習新課程，經歷此役，打後的任何決定也萬分謹慎，之後也沒試過輸過大錢。」

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股民兩大常犯錯誤

2018年有前輩跟陳立展說，覺得他有做老師的天份， 適逢有投資教學拍檔遊說他一起創業，成立自由才富商學院，在投資教學板塊上創一番成就。他開班授徒教物業投資、本地證券、指數走勢投資，期後更成為上市公司創天傳承集團執行董事。

JK Sir教學多年，他說股民易有兩大錯誤方向：一是根本不懂股票。「買股票有其學術基礎，也包括未來預測的趨勢判斷，若從來無認真研究過股票、無睇過相關著作、上過課程，有些投資工具根本不懂得用，欠缺知識下做錯判斷難以避免，或純粹依賴新聞等資訊。事實上，市場資訊知識的解讀，也有學術元素在內。」

二最常犯的，是股民當有經驗後，未能在紀律上變得專業。「有些人好俾心機去學，惟投資表現卻浮浮沉沉，這可能牽涉投資的紀律、心態甚至是注碼的控制，與判斷股票升跌是分開的學問。當進入『戰綫」，策略及心態管理也舉足輕重，有些投資者就忽略了這範疇。」

重操故業或待退休時

基本上陳立展已脫離牙醫行列，專注投資業務，他曾經有幻想過再執起牙醫之職，但投資巿場確博大精深，在此方面仍在起步之路。「如發展基金，基金規模可無上限，目前做教學，學生亦可無國界，一些蜚聲國際的導師，一場教學人數動輒可以萬人計算，影響力更大。這方面我們仍有很多發展空間，重操故業，可能要待退休了。」

他有兩位掌上明珠，分別一歲及三歲，傳授投資心得目前仍言之過早，但一定會灌輸投資重要性。「因為無論興趣在哪、事業會走哪方向，投資一定走唔甩，正常一個人生活，資產要累積，令生活上有更多選擇。投資的重要概念一定會與兩個女兒分享，她倆將來會否行上專業投資者之路，就由她們自己選擇了，說不定想做醫生呢？」開明爸爸笑着說。

記者：周美好