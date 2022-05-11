【雨季之苦】雨水罨到腳臭易發炎有香港腳　醫生：鞋子濕水令細菌真菌增加

▲ 下雨天，鞋子弄濕，雙腳長時間「罨住」，容易引致發炎或「香港腳」。

雨水弄濕鞋子，長時間「罨住」雙腳，有機會誘發「香港腳」！本港皮膚科專科醫生陳厚毅表示，鞋子濕水時已滋生細菌，若長期處於潮濕狀態，容易感染細菌或真菌。

最新影片推介：

天文台預測，一道低壓槽會在本週中後期於華南沿岸徘徊，連續數天將有大雨及狂風雷暴。上班下班時遇上滂沱大雨，最怕弄濕衫褲鞋襪。雨水弄濕衣物、鞋子後，要盡快弄乾，以免著涼生病，或是誘發「香港腳」。

皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時指，長期穿著濕或不透氣的鞋子，「罨住」雙腳，有機會誘發皮炎、香港腳等問題。他解釋，鞋子被水沾濕時已滋生細菌，若沒清洗鞋子，乾透後，下次再穿著時，可能增加細菌或真菌滋生的風險。若上班時遇上大雨，弄濕了鞋子，陳醫生建議大家馬上印乾鞋子。因為雙腳長時間處於潮濕的環境，容易感染細菌或真菌。

他表示，一般而言，鞋子清洗過才弄乾，細菌或真菌的數量也會大幅減少。若再曬乾鞋子，則有殺菌的功效，另也可以再噴一些消毒用品。但若鞋子已經破損，又不能完全烘乾，則可能要考慮更換一雙鞋子了。

穿雨靴敏感或導致濕疹

夏天下雨，穿著雨靴或膠鞋外出會比較好？陳醫生指出，部份人對塑膠敏感，若他們穿著雨靴或膠鞋，有機會引發接觸性皮炎，甚至導致濕疹出現。濕疹發作時，雙腳通常會出現紅疹，患者會感到皮膚痕癢。他表示：

通常腳部出現濕疹，有機會是穿著新雨鞋或新膠鞋所致。

保持乾爽小貼士

若不想「罨住」雙腳，陳醫生有以下實用小貼士：

1. 定期曬雨靴

雨靴雖然防水，但其透氣力較弱。建議定時把雨靴放在陽光下曬，保持乾爽，避免增加細菌及真菌機會。

2. 擺放後備鞋子

預備一隻後備的鞋子，放在公司，以便替換，避免雙腳在長期處於潮濕的情況下。另他建議：「女士前往公司途中可穿著低跟鞋，回到公司才換回自己喜歡的高跟鞋。這樣，雙腳不用處於一個如此辛苦的狀態。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣