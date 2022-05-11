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【警察制服】淘寶店疑售與香港警察同款風褸　每件1,200元人民幣可自訂印製字樣

社會 16:34 2022/05/11

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有網民近日發現，內地網購平台淘寶網有疑似與香港警察制服同款的風褸出售，更用上疑為香港警員巡邏的照片作招徠，隨後亦有買家分享實物圖，印有「警POLICE察」的風褸。警方指會了解及跟進事件。

該網店出售的疑似與香港警察制服同款的長袖風褸，每件售價1,200元人民幣（約1,400港元），商品名稱中有戰術、衝鋒衣、外套及體能服等，更表明「高辨識度、防風雨、透氣」等，買家又可自行選擇印製的字樣，如店方示範「保安」、「SECURITY」等。網店下有疑似買家分享「實物圖」，有人穿上該件印有「警POLICE察」字樣的風褸自拍背面。

TOPick又查閱該網店的其他產品，亦發現有其他與警方裝備同款的產品出售，包括戰術背心、腰帶等，用上警員巡邏但模糊「警察」字樣等的照片作宣傳。連同其他裝備，保守估計最少2,000港元可購入整套與警隊同款的制服。

警方稱，會了解及跟進事件，又指根據香港法例第232章《警察條例》第65條，任何人如非警隊的成員，未經處長准許而穿著警隊的制服或穿著任何具有該制服的外觀或附有該制服特殊標誌的服裝，即屬犯罪，循簡易程序定罪後，可處罰款250元。而根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第21條，任何人穿着其並無資格穿着的制服，或穿着非常類似該種制服的衣服而刻意欺騙他人，可處罰款1000元或監禁6個月。

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記者：蘇文軒

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