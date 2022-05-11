【愛護毛孩】Q-PETS創辦人因愛動物開始生意　領先同行踩入元宇宙宣揚領養

▲ Q-PETS創辦人葉煜明（左）跟INDEX GAME創辦人之一王碧琪日合作元宇宙項目。（攝影：Eric)

在香港已有26年歷史的寵物用品連鎖店Q-PETS ，近年積極推動「動物零買賣」，宣揚「領養不購買」理念。Q-PETS 創辦葉煜明（Paul）在拓展公司業務一向有很多點子，像近期Q-Pets就加入「元宇宙」的熱潮，除開發NFT用作捐助動保機構外並成為「沙盒」首間進駐的寵物店。

葉煜明亦透露，Q-PETS未來更有意創辦寵物學院，開拓虛實經濟的發展，進一步將「不棄養」理念放進不同的地域及網絡平台上。

由葉煜明及葉沃達兩兄弟在90年代開業的Q-PETS，由售儥龍貓起步，至現時全港擁有逾40間分店，成為本地知名的的寵物用品連鎖店，公司業務並進進駐內地，Paul自言喜歡向前看，及勇於嘗試未有人做過的事。

▲ Q-PETS成為「沙盒」首間進駐的寵物連鎖店。（攝影：Eric）

推出NFT宣揚領養文化

因此當他接觸到近年火熱的「元宇宙」概念，就率先同業，將Q-PETS帶到虛擬世界，聯同香港首間獲得The Sandbox（沙盒）正式認可及委任工作的遊戲工作室INDEX GAME合作，推出十款限量寵物肖像Voxel NFT，扣除成本後將收益贊助三間動物慈善組織，包括毛守救援、香港拯救貓狗協會及香港兔友協會，幫助有需要的小動物。

Paul表示因為之前認識了INDEX GAME創辦人之一王碧琪（Becky），繼而接觸「元宇宙」及「沙盒」概念，並從中看到未來的發展潛力。「用生意角度看，『元宇宙』發展過程，就像90年代尾的dot com熱潮，大家預視到將是一個大潮流，不同品牌都有了一個新渠道去推廣品牌，我估計將來會是虛實經濟的結合，Online上元宇宙固然是一種體驗，而返回現實中的服務，層次便要更高，因顧客的要求會更高，實體的服務變得更珍貴。」

Paul坦言Q-PETS在同行中是走得較前，在對手未有進軍元宇宙的概念前，他們已率先作部署，並進駐The Sandbox拓展寵物用品業務。現計劃中的限量寵物肖像 Voxel NFT系列共10款，當中包括埋4款狗、4款貓及2款兔，每款限量100個，預計於今年中開始接受公開認購。

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而率先推出市場的限量Voxel NFT會參照Q-PETs貓店飯粒的外型設計，讓買家收藏之餘，同時喚醒大家關注愛護動物的意識。

負責籌劃是次元宇宙計劃的王碧琪解釋：「我們的概念是play to donate，出NFT是首階段，之後並有遊戲，並以本地化為目標，同時在元宇宙中帶出『領養不購買』的理念。」

他亦不擔心其他行家會加入「元宇宙」成競爭對手，反而希望有更多同行參予，這股熱潮才不會曇花一現，可以成為持續性的市場文化。

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創立寵物學院加強動保

Paul透露有意是把Q-Pets在虛擬土地上能夠成為一個社群，集結愛護動物的人士。「譬如可以建立一個彩虹橋社群，讓心愛的寵物在虛擬世界繼續交流，另外，在實體店也可以出售動物手飾，再成為NFT；甚至可在Sandbox上舉行演講、教育工作室，加入領養文化的信息。」

事實上，Q-Pets這些計劃早已跳出構思階段，現正預備在D2 Palace開辦首間寵物學園，以教學形式出發，實踐虛實經濟的第一步。「當中內容有教授製作寵物NFT，未來可能會加入更多有趣味性和專業課程，如領養前的專收課堂，令公眾對寵物有更多些認識，棄養機會便減少。」

本身養貓的Paul，坦承最初因為喜歡小動物而開始了寵物生意。「因為自己對寵物有愛和熱誠，就夠跟客人有更好的溝通，至現在是另一層次，因為愛，才會開始提倡領養，有感能力大了，便經營寵物學院，可提升理念，能為行業帶領更多範疇。」

記者：陳家昌