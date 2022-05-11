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【教師流失】公營直資教師流失逾4,000人按年急升7成　教育局：流失率略高但學校運作正常

社會 16:12 2022/05/11

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本學年公營及直資學校教師流失率分別達7.5%及8.4%，教育局指數字「略高」，但學校運作仍大致正常。（資料圖片）

近年學界受移民潮衝擊，教育局最新披露本學年公營及直資中小學教師流失人數為4,050人，較上學年急升7成，創近年新高，兩類學校教師流失率亦按年升逾3個百分點，分別達7.5%及8.4%，教育局指本學年教師流失率「略高」，但學校運作仍「大致正常」。數據顯示本學年新聘教師人數亦增33%至3,790人，推算平均每14名教師便有1人是新教師。

教育局局長楊潤雄今日（11日）回覆立法會議員鄧飛書面質詢，披露最近5個學年公營及直資學校教師聘任及流失情況，顯示2021/22學年整體教師流失人數的臨時數字為4,050人，比2020/21學年2,380人，大幅上升7成，而2017/18學年至2019/20學年，流失人數亦介乎2,160至2,420人。

其中公營學校本學年有3,580名教師流失，比上學年2,100人多出7成，教師流失率亦由上學年4.4%，上升至7.5%；直資學校則有470名教師流失，比上學年280人上升68%，流失率由上學年5%，上升至8.4%。教育局稱私立及國際學校教師聘任安排與公營及直資學校有較大差異，未有披露相關數字。

教師流失下，學校須聘請人手填補空缺。教育局公布公營及直資學校新聘教師人數為3,790人，較上學年2,840人上升33%；其中公營學校新教師人數上升31%至3,140人，直資學校則升48%至650人。公營及直資校新聘教師比率分別為6.6%及11.7%，若按此推算整體教師人數約5.3萬人，整體新教師比率約7%，即每14人便有1名新教師。教育局解釋，「新聘教師」指在前一學年9月或10月中，未有在任何一間本地學校任教， 同時包括從未在本地學校任教的教師，以及離開教學行業超過1年重執教鞭的教師。

教育局表示，一直密切注意公營學校及直資學校教師每年聘任及流失情況，教師流失原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校1任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職等。局方觀察到今學年教師流失率略高，學校運作大致正常，有足夠的合資格教師任教。隨着未來學齡人口下降，局方指教師需求相信會相應減少，局方必須善用有限的公共資源，確保教育開支用得其所，為學生提供優質的教育，未來3年期（即2022/23至2024/25學年）師資培訓相關的教資會資助第1年學士學位收生學位數目將會減少。

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記者：馮琪雅

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