  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 12:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【超市大搜查】18款洗衣液+洗衣膠囊大比拼　《LDK》推薦2款A+評級去污力超強

10:36 2022/05/12

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

18款洗衣液+洗衣膠囊大比拼，《LDK》推薦2款A+評級去污力超強。

衣物要洗得乾淨，一款潔淨效能強的洗衣產品至為重要，除了洗衣粉之外，近年洗衣液、甚至洗衣膠囊大行其道，日本雜誌《LDK》近日測試了18款洗衣液和洗衣膠囊，比拼其去污力、除臭力、使用感、性價比，以及防污能力，最終找出2款最強洗衣產品。

4項測試

清潔去污力：是次測試準備了肉醬、泥土、咖哩、唇膏、雞蛋及人工污染共6種污漬，用專門設備測量清洗前後的去污程度。

除臭力：用洗衣產品洗滌帶有異味的T恤再晾乾，將衣服分別密封在袋中，再請專家進行判斷是有否殘留氣味，以比較每件產品的除臭能力。

使用感：

  • 倒出洗衣液時，液體有否弄髒蓋子或瓶身
  • 觀察的產品包裝，包括瓶蓋、噴口、瓶柄等，測試是否容易倒出
  • 是否易於觀察剩餘分量
  • 瓶蓋的刻度是否清晰，是否易於量度每次使用分量
  • 觀察瓶身、瓶口設計，是否方便補充洗衣液

性價比：比較洗滌一次的成本。

防污能力：測試洗滌不同材質的衣物時，能否防止其他污漬轉移、附着到衣物上。

最新影片：

18款洗衣產品排名

《LDK》測試18款洗衣產品，為每項測試進行評分，並綜合出排名，有兩款產品並列第一名，兩款均在香港有售。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【超市大搜查】14款衣物柔順劑大比拼　LDK推薦A級柔軟蓬鬆芳香柔順劑【附完整名單】
11:44 2022/01/22
【超市大搜查】14款衣物柔順劑大比拼　LDK推薦A級柔軟蓬鬆芳香柔順劑【附完整名單】
【超市大搜查】《LDK》測試15款平底鑊　2款最強之選塗層耐用兼受熱均勻
10:36 2022/04/27
【超市大搜查】《LDK》測試15款平底鑊　2款最強之選塗層耐用兼受熱均勻
【超市大搜查】《LDK》比拼9款保鮮紙　2款獲A+評級鎖水力強防食物氧化
13:04 2022/05/10
【超市大搜查】《LDK》比拼9款保鮮紙　2款獲A+評級鎖水力強防食物氧化

你可能感興趣

【超市大搜查】14款衣物柔順劑大比拼　LDK推薦A級柔軟蓬鬆芳香柔順劑【附完整名單】
11:44 2022/01/22
【超市大搜查】14款衣物柔順劑大比拼　LDK推薦A級柔軟蓬鬆芳香柔順劑【附完整名單】
【超市大搜查】《LDK》測試15款平底鑊　2款最強之選塗層耐用兼受熱均勻
10:36 2022/04/27
【超市大搜查】《LDK》測試15款平底鑊　2款最強之選塗層耐用兼受熱均勻
【超市大搜查】《LDK》比拼9款保鮮紙　2款獲A+評級鎖水力強防食物氧化
13:04 2022/05/10
【超市大搜查】《LDK》比拼9款保鮮紙　2款獲A+評級鎖水力強防食物氧化
健康問題 食用安全 家品 日本

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影