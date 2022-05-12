【超市大搜查】18款洗衣液+洗衣膠囊大比拼　《LDK》推薦2款A+評級去污力超強

▲ 18款洗衣液+洗衣膠囊大比拼，《LDK》推薦2款A+評級去污力超強。

衣物要洗得乾淨，一款潔淨效能強的洗衣產品至為重要，除了洗衣粉之外，近年洗衣液、甚至洗衣膠囊大行其道，日本雜誌《LDK》近日測試了18款洗衣液和洗衣膠囊，比拼其去污力、除臭力、使用感、性價比，以及防污能力，最終找出2款最強洗衣產品。

4項測試

清潔去污力：是次測試準備了肉醬、泥土、咖哩、唇膏、雞蛋及人工污染共6種污漬，用專門設備測量清洗前後的去污程度。

除臭力：用洗衣產品洗滌帶有異味的T恤再晾乾，將衣服分別密封在袋中，再請專家進行判斷是有否殘留氣味，以比較每件產品的除臭能力。

使用感：

倒出洗衣液時，液體有否弄髒蓋子或瓶身

觀察的產品包裝，包括瓶蓋、噴口、瓶柄等，測試是否容易倒出

是否易於觀察剩餘分量

瓶蓋的刻度是否清晰，是否易於量度每次使用分量

觀察瓶身、瓶口設計，是否方便補充洗衣液

性價比：比較洗滌一次的成本。

防污能力：測試洗滌不同材質的衣物時，能否防止其他污漬轉移、附着到衣物上。

最新影片：

18款洗衣產品排名

《LDK》測試18款洗衣產品，為每項測試進行評分，並綜合出排名，有兩款產品並列第一名，兩款均在香港有售。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣