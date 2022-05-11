【減肥秘訣】榴槤熱量勁高減肥可以吃嗎？　黃凱詩教吃適當分量避開榴槤致肥陷阱

▲ 榴槤是高熱量水果，減肥又想吃榴槤，應該吃多少分量呢？營養師黃凱詩話你知。

五月初竟然只有十六度，急忙在衣櫃尋回厚被，以免着涼，躲在被窩內，這種溫暖，睡得特別好。已經很久沒有睡到十一時了，睜開眼，三位貓主子一字排開，牢牢地盯着我，大概在投訴我還未奉上早餐。

看一看電話，有三個由Bonnie的來電未接聽，剛準備回電，電話再響起。她說︰「快醒來，我要趕往買AP！」

我吃驚︰「勞力士已不夠滿足，要跳級買AP？」

她大笑說︰「你睡醒了嗎？仍在發夢？我說要往大埔買AP牌子的榴槤！朋友說他在大埔買了一個，非常香甜，吃下去就像雪糕。」

我沒好氣地說道︰「你買榴槤跟我何干！我對這東西零興趣，噢！非也，它那濃烈的氣味於我來說，該是負分。」

▲ 營養師黃凱詩表示，通常一個榴槤有5個單位，每吃一個單位便是約270卡了。（iStock圖片）

她說︰「我當然知道你不愛榴槤，只是，我需要你的私家車護送我的榴槤，你明白嗎？捧著榴槤乘搭公共交通工具會遭人白眼的。」

我氣憤地說︰「那麼，就不用考慮我的感受了嗎？」

她瞬間變得溫柔地說道︰「因為你對朋友好嘛！」

要不是我要到大埔買麵粉，我絕不會因為那個榴槤出車，我奇怪問道︰「但是，你不是要減肥麼？在街市買榴槤，最少買一個，你一人獨食，真的不得了！」

她隨口說道︰「忘記了一個榴槤有幾多卡，可以提提我嗎？」

我問︰「提你有用嗎？一個最少1350卡，通常一個榴槤有5個單位，每吃一個單位便是約270卡了。」

她說︰「幸好有你的提醒！我原先準備今晚幹掉半個開心一下，現在打消念頭，一天吃一個單位好了！」她頓了一頓，隨即歎氣說道︰「唉！榴槤季節，真的很難減肥。」我揶揄她︰「你有認真減過肥麼？！」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）