【新打卡點】紅隧口研建30萬呎綠化觀景平台　理大倡設零售飲食設施

▲ （理大提供）

理大計劃在紅隧收費廣場上興建一個佔地約3萬平方米、高3層的綠化平台， 向海旁伸延連接維港的公眾觀景台，並連接紅磡站、尖東、紅館等理大主校園周邊設施，建議觀景台內設有零售、飲食設施及戶外設施，如露天劇場、彈床公園等，冀舒緩區內污染，並為市民提供綠色生活空間，推動本地的可持續發展。

理大向區議會提交的文件稱，綠化平台分為3個主要樓層。平台層及中層設有合共約2.43萬平方米的室外綠化空間，由7個主題園區組成，為不同的使用者提供各種動態及靜態活動空間，設置空氣淨化系統及種植樹木，並提供連接紅磡、何文田、尖東和海旁一帶的無障礙有蓋行人通道，方便往來各區。

平台層中央設有一個橢圓形有蓋多用途空間作展覽用途。此層亦會由紅隧收費廣場向海旁伸延以連接面向維港的多層公眾觀景台，觀景台內設有零售和飲食設施以提升市民的維港觀賞體驗；又建議提供多項戶外設施，例如露天劇場、彈床公園、廚房花園、觀景台等，吸引市民到綠化平台進行不同的活動，提升社區活力。

中層設有零售和飲食空間，以及數個多用途社區空間，可供社區人士用作展覽或舉辦各式活動。此層的行人通道亦有接駁由現有及新建行人天橋，組成無障礙行人網絡。地面設有兩個室內全天候巴士候車室，以改善乘客的候車體驗。

理大指校園所在的紅磡區人口稠密，車流密集，空氣質素欠佳，行人天橋使用率超出負荷，缺乏大型綠化公園和文康設施等，預計港鐵東鐵線過海段下周日（15日）通車後，情況會惡化，希望新設施紓緩當地空氣及噪音等污染，增強紅磡與其他地區間的連繫，為市民提供一個大規模的綠色公共生活空間，推動本港的可持續發展。團隊項目去年獲賽馬會慈善信託基金撥款後，已聘請工程顧問就項目發展研究，以確定該項目的技術可行性。

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記者：陳麗娜