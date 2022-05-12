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【共享資源】大埔設共享雨傘街坊有借無還　熱心人盼自律互助︰社區多啲愛

親子 09:55 2022/05/12

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大埔設有共享雨傘，熱心人盼社區多點愛。

天文台預測今星期本港有驟雨及狂風雷暴，大家出門時記得攜帶雨傘！大埔有區議員聯同小店店主設「社區雨傘」，在多處放有雨遮，讓有需要街坊免費借用，今星期下雨，萬一忘記帶遮或雨傘爛了，市民路經可借用。然而，計劃一直有推行，過往有街坊涉偷遮，區議員呼籲大家自律互助，令社區多點愛。

借用雨傘遮擋中雀糞

大埔多位區議員及熱心人推行了「雨傘共享計劃」，計劃初時集中在大埔墟廣福道一帶，該處「鷺鳥林」有很多鷺鳥聚居棲息，路過街坊很易「中頭獎」雀糞。大埔區議員姚鈞豪指出見大家行鷺鳥林的步伐會不自覺加快，甚至用近乎跑的速度避開「頭獎」，故此「社區雨傘計劃」復出了。廣福道鷺鳥林前後放置了雨傘，讓大家可擔遮安心地行過。

有熱心小店店主支持社區共享雨傘計劃，包括丸茶手作大埔店。（TOPick資料圖片）

社區雨傘不翼而飛

可是資源共享下，有街坊有借無還雨傘，大埔區議員姚鈞豪在facebook專頁曾發帖︰

舊年我哋曾經推出社區共享雨傘，將街坊畫嘅遮擺放到區內地點等大家自律借用。結果擺喺路邊同巴士站嘅雨傘好快無曬，遮架甚至變成垃圾桶。

最新影片︰

計劃再推出，希望大埔街坊明白共享雨傘供任用，但請記住雨傘屬於社區，不要據為己有。有關計劃亦已改良，除了鷺鳥林繼續用自律方式擺放社區雨傘之外，其餘地點都設於舖頭外，小店會負責幫忙看管社區雨傘，如有需要就可去舖頭門口借遮。

第一階段擺放點有陳振哲辦事處 （懷仁街）、 姚鈞豪辦事處（廣福邨）、何偉霖辦事處  （富亨邨）之外，小店有苑記（昌運中心）、Kidults Lab 大細路凍肉專門店 （寶湖花園）、Homeland.kitchen （東昌街）、丸茶手作大埔店  （廣福道）、Bulldog Hotdog總店（寶鄉街）和納雜（翠和里），社區雨傘擺放點會持續更新，詳情【按此】。

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盼社區多點愛

昨日（10日），姚鈞豪在facebook專頁提及社區雨傘計劃，有指上星期發現鷺鳥林的社區雨傘差不多所剩無幾，早兩日又擺了幾把傘，讓大家繼續有得用。他有感如長期如此不是辦法，他向大埔街坊呼籲︰

如果你見到有人攞完遮唔還，唔需要擺上網公審嘅，請你直接同佢講，提返佢還遮，唔好偷走。

此外，如街坊家中有多出的傘，可以直接在傘上用油性物料如Marker，大大隻字寫上「社區雨傘」字眼，然後擺過去鷺鳥林的遮架，又或將遮交向辦事處，希望計劃可持續下去，讓「社區多啲愛」。

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責任編輯︰王明芳

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