李家超勝利宣言被屈港獨　鄧炳強：自己都是受害人

▲ 鄧炳強自言是假資訊的受害者。（梁偉榮攝）

候任特首李家超在周日勝選後發表宣言，當中有一小段在網上廣泛流傳，更被質疑有港獨意思。今日在立法會會議上，就有議員為李家超抱不平，認為李家超是被別有用心的人，插贓嫁禍。

李家超周日在選舉結果出爐後便會見傳媒，發表勝選宣言。他當時提到，競選時間因疫情縮短，但在一個月內，仍抓緊機會接觸各界、市民，加深了他對社會各界、各階層的了解，令他明白到，大家是如此深愛，香港這一個家。不過，李家超的宣言就有一句說話被剪出瘋傳，質疑說「深愛香港呢一個家」的他，其實是公然宣揚港獨，講出「深愛香港這個國家」。

經民聯立法會工業界（第二）議員吳永嘉今日在立法會上，重提到李家超的勝利宣言，認為其宣言遭人渲染，將「個家」變成「國家」是插贓嫁禍，事態十分嚴重，認為政府要交代，何時規管假資訊，又質疑政府澄清的媒體接觸不到年輕人。

保安局局長鄧炳強回覆指，自己都是受害人，言論曾被已停止運作的媒體扭曲，是誤導式的新聞報道，而他當時也需要作出澄清。他又認為，政府面對假資訊是要即時澄清，更需要利用科技及創意，以不同途道令市民接收到信息。

其實在較早前，工聯會立法會議員吳秋北已在社交媒體上，提及李家超宣言的問題，認為李家超是受到假資訊影響，言論遭到扭曲，才在網上被指「支持港獨」，所以政府要盡快立法打擊假資訊，特別是危害國家安全的假資訊。

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