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【入稟索償】涉乘女病人入睡肆意非禮　事主入稟向男護及荃灣港安醫院索償

社會 16:48 2022/05/11

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(資料圖片)

男護士涉於2019年5月凌晨至清晨時分，乘女病人入睡時兩度非禮其胸部，其後就兩項非禮罪被判監8個月。事主日前入稟區域法院，指因男護及院方疏忽導致其遭受非禮，因而受傷害，要求男護及荃灣港安醫院作出賠償。

原告為事主X，答辯人尹柏光。入稟狀指，原告2019年5月13日凌晨2時許至清晨約6時期間，於荃灣港安醫院一病房內遭受非禮，因答辯人疏忽或違反照顧和法定責任，而引致原告受傷害，故要答辯人作出賠償。入稟狀未有列明要求賠償金額。

資料顯示，尹柏光（36歲）被控於2019年5月13日，在荃灣港安醫院兩度非禮女子X，同年12月尹承認兩罪，被判監8個月。案情指，女病人X於2019年5月12日到涉案醫院接受治療，當晚只有她一人入住涉案病房，X服用「特敏福」等藥物後昏睡。至翌日凌晨，X兩度醒來發現尹非禮其胸部數秒，X無力反抗。至翌日早上X向醫院投訴，尹其後被捕。

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記者：林育慧

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