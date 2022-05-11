【綠葉王】戴耀明宣布與復合數月前女友結婚　脫單成功圓母親心願

▲ 戴耀明結婚了！

有「無綫御用傻人」之稱的戴耀明早前亮相TVB綜藝節目《360秒人生課堂》，以360秒的演講娓娓道出他的人生故事，令不少觀眾直指勁催淚。向來孝順的他，為了照顧八十多歲的母親，放棄不少北上發展機會，當時在節目中他還透露媽媽很想他早日成家立室。

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突然宣布婚訊

言猶在耳，49歲的戴耀明突然宣布與圈外前女友復合兼結婚，而他接受媒體訪問時指自己的人生很戲劇性。

據知他的女朋友是圈外人，從事投資行業，戴耀明指與對方一直有聯絡，關係猶如家人，不過早前其發現前臂突然腫起，並立即求醫：「骨科醫生叫我去照吓，話一係良性一係惡性，因為擔心係骨癌。」

當時他的心情去到谷底，形容感覺如世界未日：「第一時間同阿媽講，第二個就同佢（前度）講，講完佢都好驚，無啦啦講講吓，兩個都講笑話不如搞番啲喜事沖喜下，好似共患難，大家話如果冇事，就做個伴，行埋落去。」

豈料後來醫生發現沒事，並指只是受傷腫了而已，故他就這樣與前女友復合了。

二人復合數月

原來他於2011年認識女方，二人一起了近6年時間，惟他們因性格問題，經常因小事而吵架，終分手收場。戴耀明又表示過了11年後，大家的想法都變得成熟：「我都50喇，大家都想搵個伴，對佢一路以嚟都係親人，都係最信任，錢銀上各方面都好信任大家，所以都有呢個結婚打算。」

至於會否生小朋友，他直言一切隨緣：「今晚即刻生，10年後我都60歲，佢未大學畢業我已經70，呢個都係一個問題嚟。」

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一直欣賞佘詩曼

而他去年在TVB節目《星光路上》訪問中更重提曾經說過想娶佘詩曼做太太一事，對此問到他是否正式放棄阿佘。

戴耀明則指是笑料一則，因當時有記者問她最欣賞圈中那位女藝人，而他當時與阿佘經常合作而變成好友，才會那麼欣賞她。