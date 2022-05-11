【心理健康】愛情經歷是人生成長的一部份　心理學家教4步驟關心失戀子女

▲ 教育心理學家教家長如何關心拍拖、失戀的子女

千禧世代的年輕人對拍拖的定義可能有著不同的見解，不過根據心理學家Zick Rubin指出，「愛情」，主要包含：在意對方的需求、想要被對方關心及互相分享彼此的想法；而 「喜歡」則主要包含：對對方有好的評價且彼此在性格、喜好、品味、話題等有相似性，尊敬對方等。

青少年的心智不斷成長，對事物的喜好、觀感和價值觀等亦會隨時間不斷轉變。因此，家長在青少年開始「認識談戀愛」之前，必須先教曉他們「愛自己」才有「給予愛」和「被愛」的能力。父母應多溝通，讓子女先學習注意到自己的需求、關心及了解自己的想法後，再開始談戀愛，才會有較好的發展。

愛情經歷是青少年學習人生成長的一部份，家長不應因青少年談戀愛而批評或禁止，亦應觀察和學習聆聽青少年對感情、人際關係和時下戀愛價值等看法，更應表達父母「無論如何」也會支持子女的決定。

若遇到子女與對象分手，又應該如何處理呢？明白兩個人一起會相愛，也難免會因不同原因分開；分手並不代表子女或其對象有問題，可能只是性格或時機不合；最重要的還是繼續裝備好自己，成為更好的人，為下一次戀愛做好準備。

如果子女終日愁眉苦面，父母可如何勸導呢？ 通常家長都希望儘快回復正常以免子女影響學業，但分手總需要點時間。其實家長應多聽少說，首先表達同埋心和陪伴：「你需要一點時間，但爸媽會陪你。」或用食物去表達關心。

再陳述事件，避免價值判斷：「分手不代表你或他不好，可能只是大家不適合。」切忌落井下石：「早知道你們撐不久！」然後，引導及鼓勵他們想出解決方案並檢討今次失敗的原因。 最後，解釋失戀不用過分自責，因為沒結果的感情必然是雙方的責任。讓時間冲淡了、冷靜過後，再引導他們作出思考，反而有助成長。

▲ 註冊教育心理學家周聿琨