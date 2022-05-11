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【家庭關係】有緣成為家人 要愛雙親珍惜手足情 藍海寧：多見多聚

育兒經 17:07 2022/05/11

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

這一世，有緣成為家人，便好好地愛我們的雙親，好好珍惜我們的兄弟姊妹，多見多聚。

地理上，香港不容易遇上極端的天氣變化，但外國卻經常出現極嚴重天災，例如美國可以在一個晚上出現多達三十個龍捲風，許多州份被夷為平地，面目全非。

早前澳洲新南威爾斯州豪雨成災，道路被洪水沖爛，房子被沖得支離破碎，走避不及的人和牲畜被洪水淹沒喪命。成千上萬的市民流離失所，擁有的房子和汽車等財產轉瞬化為烏有。

有一位居於新南威爾斯州的父親傷心地告訴女兒：「洪水讓我失去許多東西，我最傷心的是失去心愛的床頭櫃。」

「爸，別難過，我給你重建房子，重新買過所有傢俬。」三十多歲的女兒安慰父親。

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「孩子，我不是因為失去房子或金錢而傷心。在那個床頭櫃的抽屜裏，裝滿你小時候送給我的畫和信。每當我遇到艱難的一天，我便把它們拿出來，看一看、讀一讀，馬上便可以釋放不快的感覺，我的人生再度充滿希望。」

女兒大吃一驚，跟父親相擁而哭。那些畫和信記錄了女兒跟父親的相處和關懷。

「爸爸，它們已經達到目的，讓你知道即使我們不是住在一起，我的愛一直與你常在。」女兒決定給父親再次寫信，一封、兩封、三封……把自己對父親的思念、愛意和關懷，重新放在父親新的抽屜裏。她要努力把抽屜填滿，她要把更多難忘和甜蜜的回憶送給爸爸。

這一世，有緣成為家人，便好好地愛我們的雙親，好好珍惜我們的兄弟姊妹，多見多聚。

能寫的時候，多寫；能說的時候，多說；能牽手的時候，不要害怕主動伸手。

即使他們的永別成為我們心裏的一個大洞，但珍貴的回憶可以填補它。

全文刊於《經濟日報》，原題為抽屜裏的力量

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