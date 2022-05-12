【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減　改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西

▲ 馬德鐘入行29年仍滿腔熱血，演喜劇獲形容「被警察耽誤的喜劇演員」。

「馬神」馬德鐘在無綫熱播劇《雙生陌生人》一人分飾兩角，分別演大律師「高收成」及平凡人「巫祺男」。

兩個人物情格南轅北轍，一人分演兩角的馬德鐘接受TOPick專訪透露，為讓觀眾更易分辨角色，特意自行加設小動作：「高收成是成功人士，他擁有自信以及堅定眼神；而巫祺男則不敢正視望人，較為無信心。拍攝時需要清楚每一個階段，要非常專注和提起精神。」

他直言因為拍攝時間較長，沒有足夠時間休息，故要靠服用安眠藥幫助入睡。整個拍攝檔期長達3個多月，他坦稱大部分時間處於投入角色狀態，就算歸家也只是為洗澡及補眠：「跟平日的我不同，以往愛四圍跟其他演員聊天，但拍此劇時我自己坐在一角冷靜，培養情緒進入角色。」

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與賴慰玲默契十足

《雙生陌生人》搞笑情節充滿韓劇風格，馬德鐘稱沒想到喜劇感如此重，收看劇集時大感有趣：「一切歸功於監製及幕後剪接。火花是擦出來的，跟每一位對手都有不同火花，尤其與賴慰玲，兩個『跳掣』產生意想不到的搞笑效果。」

他跟賴慰玲早於《伙記辦大事》已合作：「覺得蠻過癮，她是一位出色的演員，形象百變。記得拍《伙》她飾演交通警，當時我已跟她說『你演女警真的很像』。」

當時對手戲不多，如今再度合作，默契倍增，馬德鐘大讚這個CP組合有新鮮感：「有時她一句對白後，我有停頓位，之後再給她反應，這就是合拍的節奏，產生了無厘頭的生活效果。」

他亦大讚飾演妻子的陳煒內心戲不簡單，睇好今屆奪視后：「煒哥角色不容易演，後段發生一些事情，內心矛盾很大。」至於在劇中有咀嘴戲份的湯洛雯（靚湯），二人首次合作，他讚揚靚湯想法多，擁有自己的主見，同樣給他新鮮感。

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入行29年無樽頸位

馬德鐘向來演慣硬朗警察角色，近年多接了喜劇，被網民形容「被警察耽誤的喜劇演員」。他表示帶給觀眾歡樂自己也開心：「我自己亦喜歡拍喜劇，硬朗角色大家可能已看熟了，給觀眾多面體，我覺得很好。」

1993年加入TVB，演藝生涯長達29年。即使跨越大半人生，馬德鐘仍然對演戲滿腔熱血，沒出現樽頸位：「我從不揀劇本或角色，必定盡力去演，不論專業人士、喜劇角色對我都是挑戰。而且我喜歡新鮮感，喜歡一些我意想不到的東西，好像今次分飾兩角的劇本，很有樂趣。」

劇中馬德鐘與初戀情人靚湯的一段情懷著遺憾，現實中的他對「遺憾」似乎有看透世事的感覺：「愛情遺憾跟其他遺憾都一樣，當然有遺憾才懂珍惜，沒有遺憾就輕輕過去。『遺憾』是人生必經階段，不需要放太多感覺在過往事情中。」

▲ 《雙生陌生人》

【雙生陌生人】馬德鐘新劇一人演兩角 馬神替身感興奮：人生最有挑戰性演出

家人相處似知己

馬德鐘與太太張筱蘭為中學同學，二人後來重遇發展成戀人，1993年拉埋天窗並育有一子，一家三口如知己般相處。兩夫妻結婚多年相敬如賓，他指夫妻之間一定要溝通，工作多繁忙都會抽時間陪太太撐枱腳。

同樣兼任稱職爸爸，他與23歲兒子馬在驤相處似朋友多於父子，二人不時一起做運動及看電影，享受父子時光：「我們會一起做一些事情，父子之間溝通亦很重要。」他坦言從不問過兒子的感情生活：「是他們兩個人之間的相處，怎樣擇偶我不會干涉。兒子有時會跟我說心事，但現在長大了有自己的世界。」

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提到去年與父子檔演出《我家無難事》，兒子畢業後會否正式加入演藝圈？他表示：「他沒有表態對這行有否興趣，雖然作為爸爸，但我不能代他回答。他已是成年人，路向由自己作主。經過拍劇後，他認識我的行業多了，體會更深，之前只是在旁觀看，這次親身去做，明白了爸爸做甚麼。」

至於會否擔心兒子面對負評感壓力，他直言：「不怕，他這個世代面對網絡世界，一定比我們更加容易適應這種生活。」

髮型：Sue Cheung@Saloon • Festival Walk

場地：Finest Design Nest

記者：馮雪怡、游艾維