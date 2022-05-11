【移民潮】議員關注離港人士公共福利資格　勞福局：沒計劃修訂

▲ 陳克勤關注永久離港居民享有公共福利的資格。（梁偉榮攝）

近年出現移民潮，有立法會議員關注，永久離港人士的享有公共福利資格，詢問港府會否進行修例。勞工及福利局局長羅致光稱，沒有計劃修訂現行安排。

民建聯立法會議員陳克勤提出書面質詢指，部份永久離港人士仍享有公共福利資格，包括領取醫療券、入住公屋單位等，關注會否修例，在提取強積金當日後，喪失享有公共福利資格。

羅致光回覆指，強積金、公共福利金、長者醫療券、公屋分配，各有政策目的、資格要求及運作規範，相關政策局及部門不掌握，以永久離港為由，提取強積金後仍領取公共福利的人士資料。

他續指，公共福利金計劃規定，受惠人在年度內居港不少於60天，便可領取全年津貼，如離港日數超出寬限須向社會福利署申報，而長者醫療券計劃，則必須親身接受服務才可使用，至於公屋租約，承租人及租約上的家庭成員，必須在租約生效後一個月內必須搬入，並且要經常持續居住於單位內，如有違規，房委會將聯絡租戶核實，並按情況採取執法行動，更稱相關政策局及部門沒有計劃修訂上述安排。

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記者：陳宛彤