【強姦少女】涉先後性侵14歲酒醉少女　兩18歲青年否認強姦罪受審

▲ 兩青年涉性侵14歲酒醉少女，案件今於高等法院開審。資料圖片

14歲少女與13歲男友到友人寓所耍樂，其間曾飲酒和嘔吐，少女仍未清醒時，仍憶起由男友及兩名18歲青年送回家，少女疑於住所先後遭兩名18歲青年強姦，兩人各否認1項強姦罪，案件今（11日）於高等法院開審。控方開案詞指，事主於不自願下與兩名被告性交，法證其後於事主住所的床褥及枕頭套上發現精斑，經比對DNA後，可能來自兩名被告。

兩名被告鄭宏昊及袁昊琛，現年21歲（案發時18歲），兩人分別被控1項強姦罪，控罪指被告分別於2019年4月16日，在新界天水圍強姦X。

控方開案陳詞指，事主X案發時14歲（現年17歲），中二輟學，與祖父同住天水圍。案發前一晚，X的祖父因病留院。當晚X與13歲男友到另1對情侶友人寓所耍樂，X於玩啤牌時輸掉後須飲酒，其間曾嘔吐。其後一班人士亦到該寓所耍樂，當中包括兩名被告。及至翌日凌晨3時，X離開單位，她當時仍未清醒，只憶起由男友及兩名被告送回家。

控方指出，根據大廈升降機內的閉路電視片段顯示，4人於凌晨4時抵達大廈，當時X由次被告背著。4人返抵X寓所後，兩被告著X的男友外出買飲品。兩名被告先後於睡房與X性交，控方指當時X曾表示不願意及掙扎，兩名被告先後於凌晨4時許及早上8時離開。

X於數天後向友人提及事件後報警，同月23日，警方到X的住所檢取床褥及枕頭套，化驗後發現精斑，經DNA對比後，有可能來自兩被告。控方指是本案發生時，精斑被遺留在床褥及枕頭套上。控方指兩名被告先後與X進行非法性交，而當時X並不願意，兩名被告明知X不同意或妄顧其是否同意。

聆訊明(12日)續。

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記者：林育慧