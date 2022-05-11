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【開明教育】劉小慧蘇志威撐女兒棄升大學追夢　23歲大女日本學整甜品學成歸來

育兒經 18:42 2022/05/11

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劉小慧與蘇志威的女兒Yumi從日本學成歸來。

50歲劉小慧與56歲蘇志威結婚25年，育有乖女23歲的蘇君蕎（Yumi）和15歲的蘇靖珺（Ina），小慧與蘇老闆對女兒的教育好開明，讓兩女放棄讀名校按興趣升學，其中大女Yumi於2018年轉往日本升學讀甜品課程，4年過去終於學成歸來，令小慧感到很安慰。

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小慧日前在社交平台分享最新一家四口的合照，可見兩名女兒長高了許多，外表也成熟了。由於疫情問題，小慧與蘇老闆已經長達2年幾沒有見過大女Yumi，如今Yumi終於學成歸來，小慧也非常感觸。

一家人，最緊要齊齊整整。大女Yumi終於返嚟香港，之前喺日本讀書兩年幾冇見，兒女在身邊的感覺真好。

劉小慧分享最新一家四口合照，可見兩名女兒長高了許多。（facebook圖片）

大女學整甜品 細女轉讀蔡繼有

Yumi一向醉心研究甜品，有志成為甜品師，並曾在港跟五星級酒店廚師學藝。即使Yumi的DSE成績足夠她升讀本地大學，但她渴望追夢，在得到父母的支持下，Yumi於2018年棄升本地大學，轉赴日本進修甜品課程。

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傳統名校出身的劉小慧，對女兒的教育持開放態度。小慧是傳統女校瑪利諾修院學校的校友，成功安排兩女入讀該校的小學部，大女Yumi原校讀至中六畢業；小慧亦發覺細女Ina的個性活潑好動，不適合傳統學校，支持Ina轉讀私立名校保良局蔡繼有學校的IB課程。

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細女獲讚少女版龔嘉欣

小慧與蘇老闆早前亦曾帶同Ina現身節目《思家大戰》，Ina被大讚樣子甜美兼活潑，更被形容為「少女版龔嘉欣」，連主持李思捷也忍不住大讚她Very Cute。

Ina在玩遊戲時意外爆出父母的「秘聞」，當Ina競猜最多人答「父母叫仔女唔好做，但自己會做」的答案時，她爽快說出「講粗口」，令全場譁然。此時小慧淡定解圍：「她們真的不曉得分甚麼是粗口，我們好優雅！」最終Ina憑「講粗口」答中第一名答案，全場氣氛炒至沸點。

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責任編輯︰王明芳

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