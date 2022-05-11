【小學插班】港人舉家移民小學面臨退學潮　沙田區18間官津招收插班生

▲ 沙田區有最少18間官津小學招收插班生。

近年本港出現移民潮，而且未有減退跡象，因此不少學校都面臨退學情況，除了直資及私立小學，各區的津貼學校亦招收各級插班生，其中沙田區39間津貼小學中，有最少18間招收2022至23學年的插班生，若家長有意為子女轉讀心儀學校，就要留意截止報名日期，準備所需文件。

沙田區有3個校網，包括88、89及91校網，當中亦不乏深受家長歡迎的「地區名校」。TOPick翻查沙田區小學網站，雖然2021學年尚未結束，但不少學校已紛紛開始招收各級插班生，當中部分將在5月至6月截止報名。大部分學校均可透過網站下載申請表，又或透過網上系統遞交申請，部分學校亦有寫明筆試或面試日期，讓家長及早準備。

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88校網

聖母無玷聖心學校

年級：小二至小四

申請日期：5月6日至6月30日

遞交方法：郵寄／親自交回

面試／筆試：個別通知

詳情及申請表：按此連結

沙田官立小學

年級：小二至小五

申請日期：即日至5月13日

遞交方法：郵寄／親自交回

面試／筆試：6月至7月

詳情及申請表：按此連結

宣道會陳元喜小學

年級：小二至小五

申請日期：即日至7月15日

遞交方法：親自交回

面試／筆試：7月19日

詳情及申請表：按此連結

東莞工商總會張煌偉小學

年級：小二至小五

申請日期：沒有提及

遞交方法：親自交回

面試／筆試：沒有提及

詳情及申請表：按此連結

九龍城浸信會禧年(恩平)小學

年級：小二至小五

申請日期：沒有提及

遞交方法：親自交回

面試／筆試：沒有提及

詳情及申請表：按此連結

89校網

聖公會馬鞍山主風小學

年級：小二至小五

申請日期：4月8日起

遞交方法：網上申請

面試／筆試：個別通知

詳情及申請表：按此連結

馬鞍山循道衛理小學

年級：小二至小五

申請日期：4月25日至5月13日

遞交方法：郵寄／親自交回

筆試：5月27日或之前；面試：待定

詳情及申請表：按此連結

保良局雨川小學

年級：小二至小五

申請日期：即日至6月16日

遞交方法：親自交回

筆試：6月25日

詳情及申請表：按此連結

保良局莊啟程小學

年級：小一至小五

申請日期：5月30日至8月19日

遞交方法：親自交回

面試／筆試：個別通知

詳情及申請表：按此連結

吳氏宗親總會泰伯紀念學校

年級：各級

申請日期：沒有提及

遞交方法：親自交回

面試／筆試：沒有提及

詳情及申請表：按此連結

基督教香港信義會馬鞍山信義學校

年級：各級

申請日期：沒有提及

遞交方法：親自交回

面試／筆試：個別通知，須應考中英數筆試及面試

詳情及申請表：按此連結

91校網

培基小學

年級：小二至小六

申請日期：沒有提及

遞交方法：網上申請

面試／筆試：個別通知

詳情及申請表：按此連結

浸信會呂明才小學

年級：小二至小五

申請日期：已截止

遞交方法：郵寄／親自交回

筆試：5月14日；面試：5月21日

詳情及申請表：按此連結

沙田圍胡素貞博士紀念學校

年級：各級

申請日期：沒有提及

遞交方法：親自交回

面試／筆試：沒有提及

詳情及申請表：按此連結

保良局蕭漢森小學

年級：各級

申請日期：即日至5月30日

遞交方法：親自交回

面試／筆試：個別通知

詳情及申請表：按此連結

沙田循道衛理小學

年級：小二至小六

申請日期：5月10日至5月17日

遞交方法：親自交回

面試／筆試：個別通知，須應考中英數及面試

詳情及申請表：按此連結

保良局朱正賢小學

年級：小二至小五

申請日期：即日至5月20日

遞交方法：親自交回

面試／筆試：6月10日或之前通知應考日期

詳情及申請表：按此連結

救世軍田家炳學校

年級：小二至小五

申請日期：即日至5月20日

遞交方法：親自交回

筆試：5月28日；面試：6月2日至10日

詳情及申請表：按此連結

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責任編輯︰林愛娜