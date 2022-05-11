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【假MIRROR票】涉偽造MIRROR演唱會門票　運輸工准保釋7月初再訊

社會 18:35 2022/05/11

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運輸涉偽造男團MIRROR演唱會門票，被控兩罪准保釋候訊。資料圖片

男團MIRROR將於7月舉行演唱會，1名女子日前經社交平台以1萬元購買2張演唱會門票，交收時揭發演唱會門票涉偽造。涉案20歲青年運輸工人涉偽造演唱會門票及疑另管有4張假門票，被控1項以欺騙手段取得財產及1項管有虛假文書罪，今 （11日）於西九龍裁判法院提堂。裁判官將案押後至7月6日再訊，被告准以3,000元保釋候訊。

20歲被告蘇樂霖，報稱運輸工人，被控1項以欺騙手段取得財產，控罪指他於2022年5月8日，在長沙灣港鐵站大堂以欺騙手段，即以銷售2張假演唱會門票為由，不誠實地取得女子曹穎琪1萬元，意圖永久地剝奪她的財產；另1項管有虛假文書罪，則指被告於同日同地，知道或相信有關虛假文書，即4張假演唱會門票屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。

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記者：林育慧

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