【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生

▲ 李晞彤考入女拔，立志做醫生。

小六女生李晞彤個子少少，背起書包已經佔據了她半個人的高度，志願卻非常宏大，她大大聲說：「我想做醫生！」就讀於葵涌區佛教林金殿紀念小學的晞彤出身普通家庭，父母只有中學畢業，爸爸是家中的經濟之柱，媽媽是家庭主婦，驟眼看這個Package已經「輸在起跑線」，但在今年中一申請，李晞彤獲傳統直資名校拔萃女書院及協恩中學爭相取錄，吳永雄校長形容她入到心儀中學，全靠勤奮自律。

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現時就讀佛教林金殿紀念小學的李晞彤，最終選擇入讀拔萃女書院。談起當初報讀拔萃女書院，她只是想挑戰自己，抱著「試下」的心態去參加面試，當她踏入女拔校門後，晞彤坦言被又大又靚的校舍吸引，負責接待的學生和老師友善的態度，更令她決心在女拔展開中學生涯，晞彤最後順利通過面試獲女拔取錄。晞彤媽媽的起初有點抗拒，她擔心女兒適應不到新環境，晞彤反過來安慰媽媽：

唔使擔心，環境始終都會適應。

人生格言自律勤力

晞彤不是天資聰穎的學生，更不是年年考第一，最差更試過全級考第27。年紀雖小，但思想卻十分成熟，她指正因為曾經輸過，令她學會了不怕輸，輸了就自我鼓勵不會放棄。一件小事更改變了她的態度，她指自己有年暑假去學習滑浪，結果不慎手部受傷而影響學習，令她明白到原來學習知識不是必然的。

她最後獲兩間名校取錄，吳永雄校長總結經驗是靠4個字——「自律勤力」。 從小她就是個怕醜的女生，不敢發言，在小三時受老師鼓勵下參加朗誦比賽，她說：

初初好驚，心跳加速，我就幻想自己在一間房中，台下是沒有人的，慢慢克服緊張的心情。

晞彤能夠入讀心儀中學，也離不開父母培養。晞彤表示，爸爸媽媽從來沒有催促她溫習和做功課，她會自動自覺去完成，父母也沒有為她安排太多的興趣班，只是全科補習、外籍英語老師補習班及學游水。晞彤透露曾經學過鋼琴，但因為沒有時間練琴，向媽媽提出意見，獲媽媽接納並刪減了鋼琴興趣班。父母從來都不會拿其他孩子和她比較，測考成績優異，父母除了口頭讚賞和鼓勵外，還會買晞彤最喜歡吃的芒果糯米糍，已經令她非常滿足。

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桌上遊戲減壓

學習壓力大，要適當地學會減壓。提到減壓方法，晞彤興奮地說最喜歡和父母玩桌上遊戲、爸爸在假日會帶她去踩單車，全家人晚飯後最溫馨的時光是觀看綜藝節目《Running Man》，有時媽媽還會播《東張西望》及《新聞透視》，與她探討時事問題。

平時晞彤很喜歡閱讀，特別是英文故事書，遇到不明白的生字會查字典及在下課時詢問老師，主動學習的性格讓校長吳永雄非常欣賞：

她會Whatapp問我這本書適不適合她看，她是很勤力的學生。

志願做醫生

長大後晞彤志願是想成為一名醫生，原因很簡單：「幫到好多人，病人好番會好開心。」問到想成為醫生的原因是否想改善家庭環境？晞彤心感滿足地說：「我覺得現在環境已經不錯。」完成訪問後，晞彤又找校長預習中一的中文課本，好學的態度，令人明白何謂「一分耕耘一分收穫」。

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記者:陳麗薇