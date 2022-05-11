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【港區國安法】消息指4名612基金信託人被捕　包括：陳日君、吳靄儀、何韻詩

政治 19:56 2022/05/11

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消息指，612基金信託人許寶強被警方拘捕。（資料圖片）

消息指，612人道支援基金４名信託人被捕，分別是天主教香港教區榮休主教陳日君、前立法會議員吳靄儀、藝人何韻詩，以及嶺南大學前學者許寶強。

消息指，許寶強是於機場被捕，據悉他擬到外地出任大學訪問學者，但離境時被警方，以港區國安法的勾結外國勢力罪拘捕。

根據港區國安法的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，可判處3年以上、10年以下有期徒刑，罪行重大可處無期徒刑或10年以上有期待刑。

612基金在2019年反修例期間成立，支援被捕人士，其後於2021年8月宣布停運。警方在2021年9月時，要求基金信託人提交資料，以調查是否涉及勾結外國勢力。

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責任編輯：陳宛彤

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