【小學插班】灣仔區12校網雲集傳統名校　5間熱門官津小學招收插班生

▲ 灣仔區12校網有5間官津小學現正招收插班生。

移民潮下有學校開放更多插班生名額，如子女過去飲恨未能成功入讀心儀學校，家長可趁插班機會一試。灣仔區12校網的官津小學向來深受家長歡迎，該校網15間小學中有不少傳統名校，因此12校網被譽為「粒粒皆星」。

灣仔區12校網有11間資助小學及4間官立小學，TOPick翻查這15間小學的學校網頁，當中有5間學校現正招收插班生，比例高達3分1，而且都是該區熱門學校，包括男校聖若瑟小學、女校嘉諾撒聖方濟各學校和嘉諾撒聖方濟各學校，還有2間官校——軒尼詩道官立小學及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）。

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聖若瑟小學

插班年級︰小二至小五

申請日期︰5月3日至27日

遞交方法︰郵寄

筆試日期︰6月20日至7月2日

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

嘉諾撒聖方濟各學校

插班年級︰小二至小五

申請日期︰沒有提供

遞交方法︰親自交回學校

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖保祿天主教小學

插班年級︰小二至小五

申請日期︰5月10日至6月6日

遞交方法︰郵寄／親自交回學校

筆試日期︰6月13日至17日

面試日期︰待定

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

軒尼詩道官立小學

插班年級︰小二至小五

申請日期︰4月29日至5月31日

遞交方法︰親自交回學校

筆試日期︰6月25日

面試日期︰7月13日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

插班年級︰小二至小六

申請日期︰5月10日至6月10日

遞交方法︰親自交回學校

面試日期︰個別通知

申請表：按此連結

申請詳情︰按此連結

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責任編輯︰駱秀玲