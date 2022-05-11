【昆蟲出沒】打風落雨飛蟻大軍來襲　專家教4招防入屋繁殖變白蟻

▲ 飛蟻大軍來襲，專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻。

近日天氣不穩，又是飛蟻傾巢而出之時。飛蟻脫翼會進化成白蟻，倘若入屋大量繁殖，後果不堪設想。TOPick綜合了專家意見，總結4招應對飛蟻的方法，不妨參考。

一到雨天飛蟻便來襲民宅，最近有網民在網上討論區「親子王國」發帖，指家中出現許多飛蟻：「睇怕今日全日唔洗（駛）開窗」；不少網民回應指家中出現類似情形：「昨晚返屋企樓下勁多，要關窗開冷氣dry mode」、「今朝本來只開一dd窗，之後就見到有隻昆蟲喺窗即刻關左（咗）」有網民慨嘆每逢下雨天就有飛蟻出沒，也有人以為飛蟻只在夜晚出沒。

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飛蟻又叫大水蟻，為白蟻的繁殖蟻種。當一個群組的白蟻達到一定程度數量需要進行分巢時，工蟻會自然長出翅膀，成為飛蟻尋覓新棲息地。而當找到新棲息地後，飛蟻便會脫去翅膀，進行產卵繁殖。

當家中出現飛蟻時，究竟應如何處理？TOPick早前訪問了香港蟲害管理學會主席陳澤森。他指，長翼的飛蟻會在每年4至9月出現，多在下雨前的低氣壓洶群而出，在酷熱後、驟雨前出現，傾巢而出尋找「合適地方」交配繁殖。

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1. 緊關門窗、阻隔光線

陳澤森指出，飛蟻有趨光習性，要謝絕飛蟻入屋，除了緊關門窗，或拉上窗簾阻隔光線外，亦可考慮在窗外放一盞燈，並在燈下放一盤水。由於飛蟻有被燈光吸引的特性，如飛蟻看到水中的燈光就會飛入水中，不會被屋內光源吸引以飛入屋；另外亦可使用捕蟲燈，將其放在門窗外亦有同樣效果。

有網民亦分享自製飛蟻死亡陷阱，開一盤稀釋漂白水，並用膠袋密封一支亮着的小電筒，放在水中，飛蟻會撲光而浸死。但他提醒，屋內一定要關燈，才能吸引飛蟻撲向唯一光源。

2. 保持家居乾爽

陳澤森亦提醒，飛蟻掉下的翅膀可用吸塵機將其吸走；亦要注意保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理，飛蟻就不會在家中產卵。

潮濕陰暗的環境為飛蟻生存的「合適地方」；牆腳線、廁所門腳、廁所洗手盆下的木櫃或廚房鋅盤等濕度高的角落都屬高危。

他補充，雖然飛蟻本身不為蛀食木材，但如飛蟻入屋後成功產卵，成蟲後的工蟻以食木材維生，因此會對家中木製傢俬造成嚴重傷害。如發現家中已開始有白蟻肆虐的跡象，要盡快找尋專門對付白蟻的滅蟲公司處理。

他又提醒，市民切勿用殺蟲水，否則只會把蟻巢的白蟻四散至全屋不同角落。

3. 放置一盆水

陳澤森分享要對付飛蟻，也可參考古人的方法，在家外放置一盆水，利用燭光或月光的折射，再誤導飛蟻飛向水中浸死。

4. 改用黃燈

香港昆蟲學會會長饒戈亦曾受訪指出，白燈比黃燈更吸引昆蟲，因此建議大家可改用黃燈，因不同色溫的燈光對昆蟲有不同影響。

饒戈解釋，不少飛蟲都愛飛向光源，飛蟲是靠月光導航，而色溫高、光波波長短的白燈光就如月光，誤導它們飛行的方向，因此會圍着燈光愈飛愈近。如不想吸引昆蟲，可轉用偏黃的燈，並要避免用如射燈般的強光。他又指，如在吃飯時不想受飛蟲騷擾，可在另一地方開強光源，昆蟲就自然會飛往那裡。

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責任編輯：羅嘉欣