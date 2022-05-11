【新冠疫苗】安老及殘疾院舍首劑疫苗接種率上升至84%　當局指大致達至「疫苗全覆蓋」

▲ 一名院友正接種新冠疫苗。（政府新聞處）

全港約1,100間安老院及殘疾人士院舍合適接種新冠疫苗的院友，在第三階段院舍外展接種安排下，均已獲安排外展疫苗接種，大致上達至「疫苗全覆蓋」。現時，院舍第一劑疫苗整體接種率已上升至84%。

安老院及殘疾人士院舍在三個階段的第一劑疫苗接種率分別如下：

第一階段

（截至3月18日） 第二階段

（截至4月15日） 第三階段

（截至5月10日） 安老院舍 52% 68% 82% 殘疾人士院舍 64% 82% 89% 整體接種率 55% 72% 84%

政府在4月15日啓動第三階段外展接種，定下目標於昨日（10日）為全港院舍曾經確診新冠肺炎並已康復但未曾接種疫苗，及已接種第一劑或第二劑並到期接種下一劑疫苗的院友提供外展疫苗接種服務。經多方努力，院舍整體第一劑疫苗接種率（按院舍總院友人數計算）已由3月中的55%上升至昨日的84%，其中安老院舍的接種率是82%，殘疾人士院舍則為89%。院舍第二劑及第三劑疫苗的整體接種率分別是56%及14%。

公務員事務局局長聶德權今日（11日）到黃大仙一間護養院為接種新冠疫苗的院友打氣。他指在過去三個階段的外展行動中，外展隊以鍥而不捨的精神，共到訪院舍4,347次，提供新冠疫苗接種服務，今日取得的疫苗接種率實際上是所有參與人員和公私營醫護團隊努力不懈的成果。

聶德權續指，在4月初，約1成院舍院友仍拒絕接種或因家屬反對而尚未接種新冠疫苗，現時數字已減少至5.8%。疫情下，長者和安老院及殘疾人士院舍的院友是最脆弱的一群，亦是最需要疫苗保護的一群，他希望每位愛護長者的市民，切切實實認清長者染疫後面對死亡的風險和疫苗的效用。

第五波疫情爆發後，多間院舍相繼出現確診個案。政府組織了共16支外展團隊，為安老院及殘疾人士院舍院友進行健康評估及盡早接種疫苗，當中包括由私家醫生組織及衞生署等人員組成的隊伍，以及200多位到診註冊醫生，涉及的醫護人員數目超過700人。

此外，社會福利署設立資料庫，把衞生署的疫苗接種紀錄、院友感染資料，以及由社署持有與院舍有關的其他資料整合，以更準確掌握院舍疫苗接種情況，便利外展隊的疫苗接種工作，以及方便評估個別院舍及業界整體出現爆疫的趨勢、風險及應對措施，築起有效的預警及監察系統，以應對萬一第六波的來襲。

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記者：黃穎津