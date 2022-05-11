【新冠疫苗】再多1人離世前14日內曾打疫苗　15歲少年打針後胸痛現情況穩定

▲ 再多1人離世前14日內曾打疫苗，15歲少年打針後胸痛現情況穩定。（林宇翔攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（11日）公布最新疫苗接種監測更新，截至5月8日，過去一星期共接獲1宗曾經於離世前14日內，接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名61歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

另外，過去一星期共接獲25宗，涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案；而衞生署則接獲一宗涉及三至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名15歲男子，他在接種復必泰疫苗後5日內出現胸痛，情況穏定。

衞生署表示，截至5月8日晚上8時，本港市民合共接種約1,626萬劑新冠疫苗，共接獲7,456宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%；就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括101宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



截至5月8日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘29宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：李榮忠