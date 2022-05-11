【商場優惠】元朗YOHO MALL首推Sweet Obsession半價通行證　人氣甜品高達半價+500分換領心甜禮遇

▲ 憑證可於超過10間指定人氣甜品及烘焙熱店購買甜點或蛋糕，享高達50%優惠。（商場提供）

元朗YOHO MALL由即日起至5月31日，推出「Sweet Obsession 半價通行證」，於多間超人氣甜品及烘焙熱店通行，讓顧客可以半價嘗到多款美點以及其他禮遇。同場除了「AHIRUNOPEKKLE · POCHACCO 甜蜜約會 at YOHO MALL」夢幻打卡裝置外，還有期間限定店及雲集超過20間人氣美食攤檔的甜蜜美食市集，與大家共度春日甜美時刻。

由即日起，The Point 會員只需憑2,500積分，即可換領「Sweet Obsession 半價通行證」一張，於超過10間指定人氣甜品及烘焙熱店購買甜點或蛋糕，任選一間享高達50%優惠。參與店舖包括日本過江龍蘋果批專門店 Cocolo - Tokyo Cake Factory、LIFETASTIC Patisserie、千層蛋糕店Shaz Confections、Twinkle Baker Decor等。

▲ LIFETASTIC Patisserie（商場提供）

會員更可以500積分，換領不同甜品商戶的優惠；包括 Italian Tomato 原個蛋糕 9 折優惠、LIFETASTIC Patisserie 件裝蛋糕買3送1、500分外其他選擇則有：於Venchi 購買任何家庭裝意大利雪糕，可免費獲贈意大利皮埃蒙特榛子碎；以$10換購

URBAN Cafe Commune 牛角酥；以半價換購 Paper Stone Bakery 水果丹麥酥等。各優惠數量有限，先到先得。

記者︰黃依情